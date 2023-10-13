Эксперты назвали 10 самых популярных смартфонов в мире — Finance.ua

Эксперты назвали 10 самых популярных смартфонов в мире 13.10.2023, 02:12 — Технологии&Авто

Эксперты назвали 10 самых популярных смартфонов в мире

В новой статье исследовательской компании Counterpoint сказано , что среди десяти самых продаваемых смартфонов в мире не нашлось места никаким моделям, кроме Apple и Samsung.

Смартфоны Apple занимают первые четыре места. Самыми популярными в мире стали iPhone 14, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro и iPhone 13. Смартфоны Samsung заняли остальные места в следующем порядке: Galaxy A14, Galaxy A54, Galaxy A14 5G, Galaxy S23 Ultra, Galaxy A04e и Galax.

Counterpoint подтверждает, что рыночная доля моделей Apple серии iPhone Pro значительно увеличилась в Азии и Европе, а серия Samsung A особенно хорошо зарекомендовала себя в Азии и Латинской Америке.

Во втором квартале 2023 года в первой десятке смартфонов, продающихся в этих двух регионах, доля Samsung серии A составила почти 60%. Однако некоторые инсайдеры отрасли также заявили, что с дебютом Huawei Mate 60 и других серий этот список может меняться в будущем.

Всвіті По материалам:

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