Эксперты назвали 10 самых популярных смартфонов в мире — Finance.ua

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Эксперты назвали 10 самых популярных смартфонов в мире

Технологии&Авто
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Эксперты назвали 10 самых популярных смартфонов в мире
Эксперты назвали 10 самых популярных смартфонов в мире
В новой статье исследовательской компании Counterpoint сказано, что среди десяти самых продаваемых смартфонов в мире не нашлось места никаким моделям, кроме Apple и Samsung.
Смартфоны Apple занимают первые четыре места. Самыми популярными в мире стали iPhone 14, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro и iPhone 13. Смартфоны Samsung заняли остальные места в следующем порядке: Galaxy A14, Galaxy A54, Galaxy A14 5G, Galaxy S23 Ultra, Galaxy A04e и Galax.
Counterpoint подтверждает, что рыночная доля моделей Apple серии iPhone Pro значительно увеличилась в Азии и Европе, а серия Samsung A особенно хорошо зарекомендовала себя в Азии и Латинской Америке.
Эксперты назвали 10 самых популярных смартфонов в мире
Во втором квартале 2023 года в первой десятке смартфонов, продающихся в этих двух регионах, доля Samsung серии A составила почти 60%. Однако некоторые инсайдеры отрасли также заявили, что с дебютом Huawei Mate 60 и других серий этот список может меняться в будущем.
По материалам:
Всвіті
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