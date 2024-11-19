Хищение 8 млн при закупке TruCam: в Киеве будут судить должностное лицо — Finance.ua
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Хищение 8 млн при закупке TruCam: в Киеве будут судить должностное лицо

Криминал
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Хищение 8 млн при закупке TruCam: в Киеве будут судить должностное лицо
Хищение 8 млн при закупке TruCam: в Киеве будут судить должностное лицо
В Киеве будут судить экс-заместителя главы Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины за переплату 8 млн гривен при закупке измерителей скорости TruCam.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
В 2020 году обвиняемый возглавлял тендерный комитет Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины. В настоящее время агентством, во исполнение Государственной программы повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине, проводилась закупка 72 единиц лазерных измерителей скорости для Национальной полиции.
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Во время проведения процедуры закупки обвиняемый как председатель тендерного комитета допустил безосновательное принятие решения о закупке измерителей скорости путем проведения переговоров с конкретным поставщиком вместо объявления публичной закупки.
Как следствие, Госагентство инфраструктурных проектов приняло предложение этого предприятия на сумму 33,5 млн гривен.
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В результате ограничения конкуренции во время проведения закупки стоимость приобретенных измерителей скорости была безосновательно завышена на 8 млн гривен, которые были уплачены из государственного бюджета.
В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
По материалам:
Finance.ua
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