Херсонщина и Николаевщина частично без света — Finance.ua

Херсонщина и Николаевщина частично без света
За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были отключения электричества в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
В Харьковской области в результате боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание возобновлено.
В Николаевской области из-за технологических нарушений обесточивались подстанции, бытовые потребители и промышленность. Питание было восстановлено по резервной схеме.
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Сегодня утром по технологическим причинам снова выключалась воздушная линия, при этом обесточились бытовые и промышленные потребители городов Херсона, Николаева, а также частично Николаевской и Херсонской областей. В настоящее время продолжаются работы по возобновлению электроснабжения.
В свою очередь, в «Укрэнерго» подтвердили информацию о том, что на утро обесточены потребители в части Николаевской и Херсонской областей (включая областные центры — Николаев и Херсон).
В настоящее время энергетики уже работают над устранением причин отключения. В течение нескольких часов все потребители должны быть запитаны.
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