Херсонщина и Николаевщина частично без света — Finance.ua

Херсонщина и Николаевщина частично без света Сегодня 11:10 — Энергетика

Херсонщина и Николаевщина частично без света

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были отключения электричества в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В Харьковской области в результате боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание возобновлено.

В Николаевской области из-за технологических нарушений обесточивались подстанции, бытовые потребители и промышленность. Питание было восстановлено по резервной схеме.

Сегодня утром по технологическим причинам снова выключалась воздушная линия, при этом обесточились бытовые и промышленные потребители городов Херсона, Николаева, а также частично Николаевской и Херсонской областей. В настоящее время продолжаются работы по возобновлению электроснабжения.

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В свою очередь, в «Укрэнерго» подтвердили информацию о том, что на утро обесточены потребители в части Николаевской и Херсонской областей (включая областные центры — Николаев и Херсон).

В настоящее время энергетики уже работают над устранением причин отключения. В течение нескольких часов все потребители должны быть запитаны.

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