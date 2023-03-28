Херсонцам выплатят недополученную в оккупации субсидию — Finance.ua

Херсонцам выплатят недополученную в оккупации субсидию
Жители деоккупированной Херсонской области имеют право на получение жилищных льгот и субсидий, которые не получили из-за оккупации. Об этом рассказали в пресс-службе Минреинтеграции.
Как получить средства
- Обратитесь в ближайшее отделение Ощадбанка и откройте карточный счет для социальных выплат. При себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код. Если у человека нет возможности самостоятельно обратиться в финучреждение, это может сделать доверенное лицо по нотариально заверенному поручению.
- Возьмите в банке справку с реквизитами для зачисления средств.
- Ее вместе с копиями паспорта и ИНН принесите в управление социальной защиты населения (УСЗН) по месту жительства. Там напишите заявление с просьбой выплатить недополученные денежные средства. А также укажите, что в дальнейшем хотите их получать на счет Ощадбанка.
- После подтверждения задолженности на областном и центральном уровнях деньги поступят на вашу карту. И в дальнейшем будут автоматически поступать ежемесячно.
Получить консультации по социальной защите херсонцы могут в управлениях соцзащиты населения по районам:
- Днепровский: ул. Перекопская, 166, каб. 103,
(099) 253-54-91;
- Суворовский: ул. Маяковского, 8, каб. 15,
(066) 447-92-36;
- Корабельный: ул. Суворова, 29, каб. 103,
(050) 875-11-41.
Все УСОН принимают граждан в рабочие дни с 08:30 до 16:00.
Справка Finance.ua:
- для всех домохозяйств, получающих субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок ее назначения истекает в апреле текущего года. В мае жилищная субсидия будет назначаться на следующий период (до апреля 2024 г.), и одним из условий для ее назначения является отсутствие задолженности;
- субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг — это безвозвратная государственная помощь. Однако есть два случая, когда полученную излишне субсидию нужно вернуть.
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