Херсонцам выплатят недополученную в оккупации субсидию — Finance.ua

Херсонцам выплатят недополученную в оккупации субсидию Сегодня 15:12 — Личные финансы

Херсонцам выплатят недополученную в оккупации субсидию

Жители деоккупированной Херсонской области имеют право на получение жилищных льгот и субсидий, которые не получили из-за оккупации. Об этом рассказали в пресс-службе Минреинтеграции.

Как получить средства

Обратитесь в ближайшее отделение Ощадбанка и откройте карточный счет для социальных выплат. При себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код. Если у человека нет возможности самостоятельно обратиться в финучреждение, это может сделать доверенное лицо по нотариально заверенному поручению. Возьмите в банке справку с реквизитами для зачисления средств.

Ее вместе с копиями паспорта и ИНН принесите в управление социальной защиты населения (УСЗН) по месту жительства. Там напишите заявление с просьбой выплатить недополученные денежные средства. А также укажите, что в дальнейшем хотите их получать на счет Ощадбанка.

После подтверждения задолженности на областном и центральном уровнях деньги поступят на вашу карту. И в дальнейшем будут автоматически поступать ежемесячно.

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Получить консультации по социальной защите херсонцы могут в управлениях соцзащиты населения по районам:

Днепровский: ул. Перекопская, 166, каб. 103, (099) 253-54-91;

Суворовский: ул. Маяковского, 8, каб. 15, (066) 447-92-36;

Корабельный: ул. Суворова, 29, каб. 103, (050) 875-11-41.

Все УСОН принимают граждан в рабочие дни с 08:30 до 16:00.

Справка Finance.ua:

для всех домохозяйств, получающих субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок ее назначения истекает в апреле текущего года. В мае жилищная субсидия будет назначаться на следующий период (до апреля 2024 г.), и одним из условий для ее назначения является отсутствие задолженности;

субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг — это безвозвратная государственная помощь. Однако есть два случая, когда полученную излишне субсидию нужно вернуть.



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