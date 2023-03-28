Херсонцам выплатят недополученную в оккупации субсидию — Finance.ua
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Херсонцам выплатят недополученную в оккупации субсидию

Личные финансы
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Херсонцам выплатят недополученную в оккупации субсидию
Херсонцам выплатят недополученную в оккупации субсидию
Жители деоккупированной Херсонской области имеют право на получение жилищных льгот и субсидий, которые не получили из-за оккупации. Об этом рассказали в пресс-службе Минреинтеграции.

Как получить средства

  1. Обратитесь в ближайшее отделение Ощадбанка и откройте карточный счет для социальных выплат. При себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код. Если у человека нет возможности самостоятельно обратиться в финучреждение, это может сделать доверенное лицо по нотариально заверенному поручению.
  2. Возьмите в банке справку с реквизитами для зачисления средств.
  3. Ее вместе с копиями паспорта и ИНН принесите в управление социальной защиты населения (УСЗН) по месту жительства. Там напишите заявление с просьбой выплатить недополученные денежные средства. А также укажите, что в дальнейшем хотите их получать на счет Ощадбанка.
  4. После подтверждения задолженности на областном и центральном уровнях деньги поступят на вашу карту. И в дальнейшем будут автоматически поступать ежемесячно.
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Получить консультации по социальной защите херсонцы могут в управлениях соцзащиты населения по районам:
  • Днепровский: ул. Перекопская, 166, каб. 103, (099) 253-54-91;
  • Суворовский: ул. Маяковского, 8, каб. 15, (066) 447-92-36;
  • Корабельный: ул. Суворова, 29, каб. 103, (050) 875-11-41.
Все УСОН принимают граждан в рабочие дни с 08:30 до 16:00.

Справка Finance.ua:

  • для всех домохозяйств, получающих субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок ее назначения истекает в апреле текущего года. В мае жилищная субсидия будет назначаться на следующий период (до апреля 2024 г.), и одним из условий для ее назначения является отсутствие задолженности;
  • субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг — это безвозвратная государственная помощь. Однако есть два случая, когда полученную излишне субсидию нужно вернуть.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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По материалам:
Finance.ua
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