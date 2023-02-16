Субсидия для внутренних переселенцев: какие документы необходимы для оформления — Finance.ua
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Субсидия для внутренних переселенцев: какие документы необходимы для оформления

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Выплаты будут рассчитывать по фактическому месту жительства гражданина, обращающегося за субсидией.
Лица, которые из-за войны вынужденно покинули родные города и села, став внутренними переселенцами, могут рассчитывать на разные типы пособий от государства. Касается это и субсидии, которую можно оформить по фактическому месту жительства.
Важно, что в таких случаях сам заявитель должен указать состав домохозяйства, даже не предоставляя собственно договор о съеме или аренде жилья.
Что ВПЛ понадобится из документов при обращении за субсидией, рассказали на Правительственном портале.
Следует добавить, что размер субсидии, как всегда, будет высчитываться из уровня доходов семьи и стоимости ЖКУ, которые она использует.
Чтобы оформить субсидию, внутренним переселенцам следует подготовить:
  • заявление о назначении субсидии (согласно установленной форме);
  • декларацию о доходах и расходах;
  • паспорт, а также идентификационный код (РНУКНП);
  • справку о наличии статуса ВПЛ;
  • данные о людях, проживающих на территории домохозяйства.
Пакет документов можно предоставить уполномоченному чиновнику из исполнительных органов сельского, поселкового или городского совета ОТГ, в ЦПАУ или сервисный центр ПФУ. Кроме этого, можно воспользоваться вариантом подать заявление онлайн. Мы подробно рассказывали об одном из таких способов — через веб-портал «Дія», что сэкономит немало времени.

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По материалам:
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