Халвинг BTC: как скажется на цене криптовалюты — прогноз аналитиков — Finance.ua
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Халвинг BTC: как скажется на цене криптовалюты — прогноз аналитиков

Криптовалюта
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Халвинг BTC: как скажется на цене криптовалюты — прогноз аналитиков
Халвинг BTC: как скажется на цене криптовалюты — прогноз аналитиков
По данным аналитиков исследовательской и брокерской фирмы Bernstein, после предстоящего халвинга стоит ждать роста Bitcoin примерно до 150 тыс. долларов.
Об этом сообщает The Block.

Как изменится цена BTC после халвинга

В марте в Bernstein решили, что изменение цены в районе 63 тыс. долл. — это выгодная возможность приобрести биткоин по низкой цене перед тем, как вознаграждение майнерам уменьшится вдвое.
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Сейчас эксперты обновили свой прогноз роста биткоина. Если раньше они говорили о цели криптовалюты в 80 тыс. долл., то сейчас говорят о росте до 90 тыс. долл. к концу года, а во время бычьего роста 2024−2025 годов цена биткоина может достигнуть 150 тыс. долл.
«Мы ожидаем, что после халвинга траектория цены станет снова бычьей. Интеграция спотовых биткоин-ETF с платформами и RIA обеспечит структурный спрос», — отметили эксперты.
Аналитик Bloomberg Эрик Бальчунас назвал этот фактор одним из двух «мощных катализаторов» дальнейшего роста актива, второй — одобрение опционов на основе биржевых фондов на биткоин.
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Однако в Bernstein подчеркнули, что без новых инвестиций халвинг не повлияет на рост курса. Сокращение вознаграждений майнерам приведет к уменьшению их потенциального давления в два раза на продажу актива.
«При текущих ценах эта категория участников рынка зарабатывает на добыче примерно 50 млн долл. Это лишь 0,12% от дневного объема торгов. Мы считаем, что в каждом цикле росту котировок способствуют новые катализаторы», — пояснили специалисты.
Они добавили: историей предусмотрено, что прорыв происходит сразу после халвинга, иногда через несколько месяцев после этого события.
По материалам:
Novyny.live
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