Халвинг BTC: как скажется на цене криптовалюты — прогноз аналитиков 20.04.2024, 00:02 — Криптовалюта

Халвинг BTC: как скажется на цене криптовалюты — прогноз аналитиков

По данным аналитиков исследовательской и брокерской фирмы Bernstein, после предстоящего халвинга стоит ждать роста Bitcoin примерно до 150 тыс. долларов.

Об этом сообщает The Block.

Как изменится цена BTC после халвинга

В марте в Bernstein решили, что изменение цены в районе 63 тыс. долл. — это выгодная возможность приобрести биткоин по низкой цене перед тем, как вознаграждение майнерам уменьшится вдвое.

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150 тыс. долл. Сейчас эксперты обновили свой прогноз роста биткоина. Если раньше они говорили о цели криптовалюты в 80 тыс. долл., то сейчас говорят о росте до 90 тыс. долл. к концу года, а во время бычьего роста 2024−2025 годов цена биткоина может достигнуть

«Мы ожидаем, что после халвинга траектория цены станет снова бычьей. Интеграция спотовых биткоин-ETF с платформами и RIA обеспечит структурный спрос», — отметили эксперты.

Аналитик Bloomberg Эрик Бальчунас назвал этот фактор одним из двух «мощных катализаторов» дальнейшего роста актива, второй — одобрение опционов на основе биржевых фондов на биткоин.

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Однако в Bernstein подчеркнули, что без новых инвестиций халвинг не повлияет на рост курса. Сокращение вознаграждений майнерам приведет к уменьшению их потенциального давления в два раза на продажу актива.

«При текущих ценах эта категория участников рынка зарабатывает на добыче примерно 50 млн долл. Это лишь 0,12% от дневного объема торгов. Мы считаем, что в каждом цикле росту котировок способствуют новые катализаторы», — пояснили специалисты.

Они добавили: историей предусмотрено, что прорыв происходит сразу после халвинга, иногда через несколько месяцев после этого события.

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