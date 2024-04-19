Криптовалютный эксперт прогнозирует рост Bitcoin до $1 млн — Finance.ua
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Криптовалютный эксперт прогнозирует рост Bitcoin до $1 млн

Криптовалюта
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Криптовалютный эксперт прогнозирует рост Bitcoin до $1 млн
Криптовалютный эксперт прогнозирует рост Bitcoin до $1 млн
В ходе проходящей в Бразилии конференции WebSummer Rio основатель Animoca Brands Ят Сиу заявил, что в ближайшем будущем Bitcoin будет стоить более $1 млн.
Свое заявление Сиу сделал во время мероприятия под названием «Месть Bitcoin: возвращается ли Web3». В то же время, по его словам, принятие Bitcoin институциональными инвесторами не столь важно, как развитие финансовых услуг на базе блокчейна и игр в Web3.
«Я верю, что Bitcoin может достичь $1 млн и больше. Но это будет не потому, что BTC стал средством накопления богатства, а потому, что это будет один из самых статусных знаков цифровой экономики будущего. Посмотрите на Филиппины, некоторые страны Латинской Америки — миллионы людей не имеют доступа к банкам, университетскому или даже школьному образованию. Но сейчас они имеют криптовалютные кошельки и потому включены в финансовую систему, становятся образованными в этом, учатся через игры», — отметил Ят Сиу.

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Президент Ripple Моника Лонг поддержала основателя Animoca Brands и подчеркнула, что самое важное для всей индустрии — сфокусироваться на реальном использовании и пользе криптовалют. По ее словам, «именно это позволит создать долгосрочную ценность и ликвидность всех активов в криптосфере».
Ранее Гендиректор Skybridge Capital Энтони Скарамуччи говорил, что в следующем бычьем цикле курс Bitcoin достигнет $400 000. Он также считает, что BTC может выиграть планы Федерального резерва по смягчению монетарной политики.
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«Я думаю, что большая ликвидность на рынках — это лучше для Bitcoin. Люди, изучающие Bitcoin и работающие с ним, признают его как цифровое хранилище активов. Они рассматривают его как цифровую форму золота. И если в цикле процентных ставок будет ослабление, это значит, что будет больше ликвидности. И я думаю, что это будет лучше для биткоина. Он найдет свой путь к большему количеству модельных портфелей», — отметил Скарамуччи.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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