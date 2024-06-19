H&M ликвидирует свое юридическое лицо в россии — Finance.ua

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H&M ликвидирует свое юридическое лицо в россии

Фондовый рынок
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H&M ликвидирует свое юридическое лицо в россии
H&M ликвидирует свое юридическое лицо в россии
Основное юридическое лицо компании H&M в россии — ООО «Эйч энд Эм» — приняло решение о ликвидации компании.
Об этом сообщает российское информагентство «Интерфакс» со ссылкой на данные Единый государственный реестр юридических лиц рф.
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По данным российского агентства, вопрос о ликвидации был утвержден в понедельник, 17 июня. С 2020 года единственным владельцем российского ООО выступает шведская H&M Hennes & Mauritz.
H&M Group, владеющая брендами H&M, COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сетью магазинов товаров для дома H&M Home, временно остановила продажи в россии в марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины.
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Также с 2022 года H&M пытался найти покупателя на свои российские активі. Потенциальным покупателям предлагались права аренды на около 170 магазинов, распределительный центр площадью 57,7 тысяч кв. м и товарные запасы общей стоимостью 210 миллионов долларов США. Удалось ли H&M что-то из этого продать точно не известно.
H&M в 2022 году также приостановил работу в Украине из-за военных действий. Но в ноябре 2023 года возобновил работу двух своих магазинов в Киеве.
По материалам:
Українські Новини
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