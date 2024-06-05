Starbucks возвращается: компания регистрирует в россии новые товарные знаки — Finance.ua

Starbucks возвращается: компания регистрирует в россии новые товарные знаки Сегодня 13:30 — Фондовый рынок

Starbucks возвращается: компания регистрирует в россии новые товарные знаки

Компания Starbucks, ушедшая из россии, подала в распатент в конце мая восемь заявок на регистрацию товарных знаков. Все заявки касаются кофе и кофейных напитков.

российское издание «Ведомости» пишет , что компания планирует зарегистрировать бренды Starbucks, Starbucks coffee, «Старбакс кофе», frappuccino.

«Классификация брендов — 21, 30, 35 и 43 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): для кофе мгновенного приготовления, приготовления напитков и еды для употребления на месте, администрирования программы лояльности и другие», — говорится в сообщении.

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При этом российское агентство ТАСС пишет о 14 товарных знаках.

Стоит отметить, что в июле 2022 года американская кофейная компания Starbucks продала свой бизнес из-за полномасштабного нападения россии на Украину. Новыми владельцами стали ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, и холдинговая компания сенатора Арсена Канокова «Синдика».

По словам Пинского, стоимость сделки составила около 500 миллионов рублей. Кофейни получили новое название — Stars Coffee. Ресторатор пытался зарегистрировать изображения товарных знаков Stars Pinskiy Coffee и Stars Kanokov Coffee, но роспатент отказал, потому что они похожи на товарные знаки Starbucks.

УНІАН По материалам:

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