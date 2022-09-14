Starbucks запустит программу лояльности с NFT-токенами — Finance.ua

Starbucks запустит программу лояльности с NFT-токенами Сегодня 03:45 — Финтех и Карты

Starbucks запустит программу лояльности с NFT-токенами

Крупнейшая международная сеть кафе быстрого обслуживания Starbucks запустит систему поощрения клиентов с использованием NFT-токенов.

Команда Polygon предоставит блокчейн для чеканки коллекционных токенов.

Ожидается, что новая программа лояльности будет запущена в конце 2022 года. Известно, что клиенты кофейни и партнеры могут присоединиться к списку Starbucks Odyssey.

Совместный проект позволит участникам программы лояльности Starbucks Rewards и партнерам Starbucks в США покупать и зарабатывать фирменные NFT токены Starbucks, выполняя задания в интерактивных играх.

Все запланированные активности направлены на то, чтобы дать клиенту более глубокие знания о бренде Starbucks и кофе.

Напомним, что еще в апреле генеральный директор Starbucks Говард Шульц сообщил, что компания планирует войти в пространство NFT и выпустить свою коллекцию уникальных токенов до конца года.

cryptomisto По материалам:

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