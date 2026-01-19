0 800 307 555
«Гулливер» в Киеве снова заработает — дата

Столичный торгово-офисный центр «Гулливер» возобновит работу с 1 февраля 2026 года.
Об этом идет речь в сообщении центра от 19 января.
Напомним, он не работает с 30 октября.
«В настоящее время завершаются все необходимые работы, которые должны обеспечить возможность полноценного открытия торгового центра и бизнес-центра ТОК Gulliver. Открытие запланировано на 1 февраля 2026 года», — сообщается в обращении к арендаторам и посетителям.
Напомним, что в октябре прошлого года Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило о прекращении конкурсной процедуры по поиску управляющего арестованного ТРЦ «Гулливер» в системе Prozorro.
Актив был передан в управление АРМА в 2017 году как связанный с бывшим президентом Виктором Януковичем и его окружением, в рамках уголовного производства по незаконному присвоению средств государственных банков.
Задачей АРМА было обеспечить сохранение и надлежащее управление этим активом до окончательного определения его правового статуса.
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
