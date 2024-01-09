ГСЧС развернула в Украине более тысячи «Пунктов несокрушимости» — Finance.ua
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ГСЧС развернула в Украине более тысячи «Пунктов несокрушимости»

Казна и Политика
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ГСЧС развернула в Украине более тысячи «Пунктов несокрушимости»
ГСЧС развернула в Украине более тысячи «Пунктов несокрушимости»
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) развернула 1005 «Пунктов несокрушимости», из них 750 — на базе объектов спасательной службы.
Об этом во время брифинга сообщил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий.
«Что касается ГСЧС, то у нас развернуто 1005 „Пунктов несокрушимости“ на территории государства от спасателей. Около 750 — это на базе объектов ГСЧС. В частности, это пожарно-спасательные и аварийно-спасательные части, 250 — это мобильные пункты несокрушимости базе палаток. Еще есть пункты несокрушимости на базе транспортных средств», — сказал Хорунжий.
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По словам спикера ГСЧС, с начала функционирования этих «Пунктов несокрушимости» была оказана помощь около 640 тысячам человек.
«В том числе если взять (период. — Ред.) с 1 октября 2023 года, то у нас получило помощь в „Пунктах несокрушимости“ 8 тысяч человек», — рассказал Хорунжий.
Помимо этого, представитель ГСЧС сообщил, что спасатели подготовили около 1900 единиц аварийно-спасательной и специальной техники к реагированию на чрезвычайные ситуации зимой.
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«ГСЧС была подготовлена ​​техника к реагированию на чрезвычайные ситуации, в частности, зимой. У нас подготовлено около 1900 единиц аварийно-спасательной и специальной техники, в том числе более 105 единиц — инженерной, 1200 — пожарно-спасательной, 350 — аварийно-спасательной техники и более 200 автомобилей повышенной проходимости», — сказал Хорунжий.
Он добавил, что для аварийного электропитания объектов критической инфраструктуры в системе ГСЧС есть почти 2300 передвижных электростанций, для того чтобы реагировать на последствия непогоды.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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