В Украине заработало 11 тысяч Пунктов несокрушимости: сколько откроют еще — Finance.ua

В Украине заработало 11 тысяч Пунктов несокрушимости: сколько откроют еще Сегодня 15:32

В Украине заработало 11 тысяч Пунктов несокрушимости: сколько откроют еще

В Украине действуют 10 945 «Пунктов несокрушимости». Созданы и готовы к открытию — еще 2 356. Дорогу к ближайшему пункту можно найти в приложении «Дія».

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

«Сегодня в регионах продолжается активная работа по подготовке к зиме, и одним из важных вопросов такой подготовки является обеспечение бесперебойной работы Пунктов несокрушимости в осенне-зимний период. Учитывая возможные угрозы, общины должны быть готовы к реагированию на длительные вызовы», — отметил Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин, территорий и инфраструктуры.

Среди первоочередных задач на заседании Координационного штаба были названы:

скорейший перевод в режим действующих 2 356 Пунктов несокрушимости;

обеспечение пунктов генераторами и дополнительными отопительными средствами;

обеспечение подключения Пунктов несокрушимости к фиксированному интернет-доступу;

создание достаточных запасов горюче-смазочных материалов для бесперебойной работы генераторов;

завершение обновления данных о местоположении Пунктов несокрушимости и их комплектации для отображения информации в приложении «Дія».

С конца октября в приложении «Дія» стала доступна карта Пунктов несокрушимости.

«По карте можно найти дорогу к ближайшему пункту и проверить наличие услуг в нем. При поиске Пункта несокрушимости важно выбрать область, где находится пользователь, и загрузить карту. Это обеспечит доступность информации и карты даже в условиях блэкаутов, отсутствия света или интернета. Также в приложении можно установить фильтр и найти локацию с необходимыми опциями — пандус, интернет, мобильная связь, генератор и т. д. », — отметили в министерстве.

На карте отображаются только те пункты, где эти опции доступны.

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