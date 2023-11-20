В Украине заработало 11 тысяч Пунктов несокрушимости: сколько откроют еще — Finance.ua
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В Украине заработало 11 тысяч Пунктов несокрушимости: сколько откроют еще

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В Украине заработало 11 тысяч Пунктов несокрушимости: сколько откроют еще
В Украине заработало 11 тысяч Пунктов несокрушимости: сколько откроют еще
В Украине действуют 10 945 «Пунктов несокрушимости». Созданы и готовы к открытию — еще 2 356. Дорогу к ближайшему пункту можно найти в приложении «Дія».
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
«Сегодня в регионах продолжается активная работа по подготовке к зиме, и одним из важных вопросов такой подготовки является обеспечение бесперебойной работы Пунктов несокрушимости в осенне-зимний период. Учитывая возможные угрозы, общины должны быть готовы к реагированию на длительные вызовы», — отметил Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин, территорий и инфраструктуры.
Среди первоочередных задач на заседании Координационного штаба были названы:
  • скорейший перевод в режим действующих 2 356 Пунктов несокрушимости;
  • обеспечение пунктов генераторами и дополнительными отопительными средствами;
  • обеспечение подключения Пунктов несокрушимости к фиксированному интернет-доступу;
  • создание достаточных запасов горюче-смазочных материалов для бесперебойной работы генераторов;
  • завершение обновления данных о местоположении Пунктов несокрушимости и их комплектации для отображения информации в приложении «Дія».
С конца октября в приложении «Дія» стала доступна карта Пунктов несокрушимости.
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«По карте можно найти дорогу к ближайшему пункту и проверить наличие услуг в нем. При поиске Пункта несокрушимости важно выбрать область, где находится пользователь, и загрузить карту. Это обеспечит доступность информации и карты даже в условиях блэкаутов, отсутствия света или интернета. Также в приложении можно установить фильтр и найти локацию с необходимыми опциями — пандус, интернет, мобильная связь, генератор и т. д.», — отметили в министерстве.
На карте отображаются только те пункты, где эти опции доступны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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