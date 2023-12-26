Грозит ли Украине финансовая катастрофа: в Раде объяснили, что будет с финансами в январе — Finance.ua

Грозит ли Украине финансовая катастрофа: в Раде объяснили, что будет с финансами в январе Сегодня 19:01 — Казна и Политика

Грозит ли Украине финансовая катастрофа: в Раде объяснили, что будет с финансами в январе

Вето Венгрии на 50-миллиардную программу макрофинансовой помощи ЕС не приведет к немедленному «апокалипсису» украинской финансовой системы уже в январе. У Украины есть источники поступления денег, уверяет председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«С приближением нового года все чаще мне задают вопрос о январе, в котором должен произойти „апокалипсис“ якобы из-за окончания у нас средств. Поэтому хочу публично всех успокоить: финансовой катастрофы в январе не будет. У нас есть поступления помощи по разным направлениям», — написал он в своем телеграме.

Читайте также Кулеба заявляет, что вопрос денег от США и ЕС решен

По его словам, Украина имеет три больших транша прямой бюджетной помощи на финансирование социальных расходов:

1,5 млрд евро последнего транша макрофинансовой помощи от ЕС;

1,34 млрд долларов (неделю назад) от Всемирного банка (финансирование обеспечено Японией, Швейцарией и США);

900 млн долларов ссуды от правительства Японии через проект «Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности» (INSPIRE).

Кроме того, страны-партнеры выделили меньшие объемы денег на программы восстановления разрушенного войной и отдельно на усиление стабильной работы энергосистемы.

Читайте также Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года

Также малыми партиями продолжает поступать военная помощь. В течение последней недели Украина получила общий шведско-датский пакет стоимостью 240 млн евро (БМП, гибрид бронетранспортера и шведских БМП CV90, запчасти, боеприпасы), пакет от Финляндии стоимостью 106 млн евро и еще 102 млн евро многопрофильной поддержки от Нидерландов, восстановление инфраструктуры, поддержка энергетики)

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.