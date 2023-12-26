Грозит ли Украине финансовая катастрофа: в Раде объяснили, что будет с финансами в январе — Finance.ua

Грозит ли Украине финансовая катастрофа: в Раде объяснили, что будет с финансами в январе
Вето Венгрии на 50-миллиардную программу макрофинансовой помощи ЕС не приведет к немедленному «апокалипсису» украинской финансовой системы уже в январе. У Украины есть источники поступления денег, уверяет председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«С приближением нового года все чаще мне задают вопрос о январе, в котором должен произойти „апокалипсис“ якобы из-за окончания у нас средств. Поэтому хочу публично всех успокоить: финансовой катастрофы в январе не будет. У нас есть поступления помощи по разным направлениям», — написал он в своем телеграме.
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По его словам, Украина имеет три больших транша прямой бюджетной помощи на финансирование социальных расходов:
- 1,5 млрд евро последнего транша макрофинансовой помощи от ЕС;
- 1,34 млрд долларов (неделю назад) от Всемирного банка (финансирование обеспечено Японией, Швейцарией и США);
- 900 млн долларов ссуды от правительства Японии через проект «Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности» (INSPIRE).
Кроме того, страны-партнеры выделили меньшие объемы денег на программы восстановления разрушенного войной и отдельно на усиление стабильной работы энергосистемы.
Также малыми партиями продолжает поступать военная помощь. В течение последней недели Украина получила общий шведско-датский пакет стоимостью 240 млн евро (БМП, гибрид бронетранспортера и шведских БМП CV90, запчасти, боеприпасы), пакет от Финляндии стоимостью 106 млн евро и еще 102 млн евро многопрофильной поддержки от Нидерландов, восстановление инфраструктуры, поддержка энергетики)
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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