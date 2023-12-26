Грозит ли Украине финансовая катастрофа: в Раде объяснили, что будет с финансами в январе — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Грозит ли Украине финансовая катастрофа: в Раде объяснили, что будет с финансами в январе

Казна и Политика
66
Грозит ли Украине финансовая катастрофа: в Раде объяснили, что будет с финансами в январе
Грозит ли Украине финансовая катастрофа: в Раде объяснили, что будет с финансами в январе
Вето Венгрии на 50-миллиардную программу макрофинансовой помощи ЕС не приведет к немедленному «апокалипсису» украинской финансовой системы уже в январе. У Украины есть источники поступления денег, уверяет председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«С приближением нового года все чаще мне задают вопрос о январе, в котором должен произойти „апокалипсис“ якобы из-за окончания у нас средств. Поэтому хочу публично всех успокоить: финансовой катастрофы в январе не будет. У нас есть поступления помощи по разным направлениям», — написал он в своем телеграме.
Читайте также
По его словам, Украина имеет три больших транша прямой бюджетной помощи на финансирование социальных расходов:
  • 1,5 млрд евро последнего транша макрофинансовой помощи от ЕС;
  • 1,34 млрд долларов (неделю назад) от Всемирного банка (финансирование обеспечено Японией, Швейцарией и США);
  • 900 млн долларов ссуды от правительства Японии через проект «Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности» (INSPIRE).
Кроме того, страны-партнеры выделили меньшие объемы денег на программы восстановления разрушенного войной и отдельно на усиление стабильной работы энергосистемы.
Читайте также
Также малыми партиями продолжает поступать военная помощь. В течение последней недели Украина получила общий шведско-датский пакет стоимостью 240 млн евро (БМП, гибрид бронетранспортера и шведских БМП CV90, запчасти, боеприпасы), пакет от Финляндии стоимостью 106 млн евро и еще 102 млн евро многопрофильной поддержки от Нидерландов, восстановление инфраструктуры, поддержка энергетики)

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.