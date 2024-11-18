Греция продлила запрет на перевалку российской нефти в своих водах — Finance.ua
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Греция продлила запрет на перевалку российской нефти в своих водах

Мир
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ВМС Греции еще на четыре месяца продлили свои военно-морские учения, поскольку страна пытается препятствовать россии транспортировать нефть у своего побережья.
Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно сообщению на сайте Гидрографической службы ВМС Греции, маневры, которые должны были завершиться 15 ноября, теперь продлятся до середины марта — более чем через десять месяцев после их начала. В общем это уже шестое продление после начала учений.
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Учения проходят в Лаконском заливе страны, которая в какой-то момент стала местом для перевалки россией нефти на устаревшие танкеры. Как следствие, в мае Афины объявили, что будут проводить военно-морские учения в регионе, запретив вход коммерческих судов.
Правительство ранее заявляло, что эти учения направлены на прекращение перевозок грузов, определенных мировой организацией по надзору за судоходством как такие, что несут риск для безопасности на море.
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После этого перевалка российской нефти переместилась на новые места, в том числе Средиземное море, Красное море и у побережья Западной Африки.
Напомним, россия нашла новые места для перевалки нефти — в июне первый российский нефтяной танкер под санкциями США совершил тайную перевалку на другое судно у побережья Сингапура.
Также, учитывая греческие усилия по сдерживанию торговли рф, она стала перегружать сырую нефть с меньших танкеров на более крупные на побережье Марокко в Средиземном море.
По материалам:
Укрінформ
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