Греция планирует активно участвовать в послевоенном восстановлении Украины, — глава МИД — Finance.ua
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Греция планирует активно участвовать в послевоенном восстановлении Украины, — глава МИД

Казна и Политика
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Греция намерена активно участвовать в усилиях по послевоенному восстановлению Украины и желает внести свой вклад.
Об этом заявил министр иностранных дел Греции Георгий Герапетритис на открытии Международной конференции по восстановлению Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Греции.
«Многие компании и учреждения с накопленным опытом и сравнительными преимуществами в области реконструкции и восстановления активно работают в нашей стране. К таким секторам относятся энергетическая инфраструктура, судоходство, цифровизация, строительство, защита культурного наследия, сельскохозяйственный сектор, туризм и многие другие отрасли», — заявил он.
По словам министра, мобилизация греческого делового сообщества и государственного сектора для участия в восстановлении Украины также внесет существенный вклад в использование открываемых возможностей, которые очень скоро появятся благодаря движению значительных средств ЕС.
Герапетритис подчеркнул, что с первого дня войны в Украине Греция заняла четкую принципиальную позицию.
«Греция полностью поддержала Украину, она твердо стояла на стороне международного права против любого неспровоцированного нападения, против любого нарушения суверенитета, против любой тенденции к ревизионизму. Мы солидарны со страной, подвергшейся нападению, и будем всячески поддерживать Украину в ее борьбе за суверенитет», — заявил он.
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Министр отметил, что граждане греческого происхождения веками мирно жили на берегах Черного моря, поэтому «никто не забывает о преступлениях в Мариуполе».
«Города с греческим названием и со значительным населением греческого происхождения, так же как мы не забываем о боях и потерях в Одессе. Российское военное наступление на Украину — это не только угроза безопасности Европы. Оно ставит под угрозу мир и стабильность во всем мире, грубо нарушая Устав ООН и установленные нормы международного права», — заявил он.
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Летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский посетил Грецию. В ходе своего визита он заявил, что Афины будут тренировать украинских пилотов на истребителях F-16. Также глава государства заявил, что Украина рассчитывает на ПВО Греции в Черноморской акватории.
По материалам:
РБК-Україна
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