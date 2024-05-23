ГПСУ анонсировала изменения правил пересечения границы для отдельных категорий граждан — Finance.ua

ГПСУ анонсировала изменения правил пересечения границы для отдельных категорий граждан Сегодня 19:45 — Личные финансы

ГПСУ анонсировала изменения правил пересечения границы для отдельных категорий граждан

В ближайшее время могут измениться условия пересечения границы для отдельных категорий граждан.

Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко.

«На данный момент изменений в постановление правительства № 57, регламентирующее правила пересечения государственной границы гражданами Украины, еще не внесено. Поэтому все же следует ожидать, что в ближайшее время могут быть изменения для того, чтобы нормировать все вытекающие из законодательства моменты. Могут могут быть определенные изменения для отдельных категорий, в том числе и условий пересечения границы», — отметил Демченко.

Читайте также В ГНСУ объяснили, что изменится для мужчин при пересечении границы с 18 мая

Он пообещал информировать о возможных соответствующих изменениях.

«Какими они будут, и когда это станет известно, мы сообщим дополнительно, когда эти изменения будут приняты и вступят в силу», — сказал спикер.

Напомним, пограничники пропускают за границу мужчин только с бумажным военно-учетным документом, электронные варианты не принимаются.

Так, с 18 числа пограничники проверяют наличие военно-учетного документа у мужчин — граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Отдельными пунктами установлено, что эта категория граждан должна иметь при себе вместе с паспортом военно-учетный документ и предъявить его пограничникам.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.