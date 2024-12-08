ГП «Леса Украины» начало продажу елок: сколько стоит новогоднее дерево в этом году — Finance.ua
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ГП «Леса Украины» начало продажу елок: сколько стоит новогоднее дерево в этом году

Личные финансы
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ГП «Леса Украины» начало продажу елок: сколько стоит новогоднее дерево в этом году
ГП «Леса Украины» начало продажу елок: сколько стоит новогоднее дерево в этом году, Фото: freepik
Государственное предприятие «Леса Украины» официально приступило к продаже новогодних елок и сосен. В среднем 1 м стоит 135 грн.
Об этом сообщили в ГП «Леса Украины».
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Деревья выращивают на специальных плантациях. Отмечается, что цена может отличаться в зависимости от региона.
Кроме того, у лесоводов можно купить елку или сосну в горшке и получить квалифицированные советы относительно того, как по завершению праздников пересадить и ухаживать за деревом.

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В госпредприятии отметили, что срок выращивания дерева составляет 4−8 лет. Этот «новогодний урожай» — самый скороспелый. Ведь обычно деревья растут, в зависимости от породы, от 60 лет и больше.
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Также рождественские елки и сосны заготавливаются во время рубок формовки и оздоровления лесов, поэтому нанесения вреда экосистеме не будет, только польза.
«Покупая дерево официально, вы платите налоги, из которых формируется бюджет вашей общины и всей страны», — подчеркнули в госпредприятии.
По материалам:
Finance.ua
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