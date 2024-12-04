Во сколько обойдется новогодний стол-2025: мнение экономиста — Finance.ua

Во сколько обойдется новогодний стол-2025: мнение экономиста Сегодня 17:33 — Личные финансы

Во сколько обойдется новогодний стол-2025: мнение экономиста

Через несколько недель наступит долгожданное празднование Нового года. Каждая семья на этот праздник готовит стол и планирует новогодние развлечения.

Экономист Олег Пендзин рассказал, во сколько обойдется новогодний стол-2025 и на какие продукты увеличатся затраты.

Новогодний стол-2025 — во сколько обойдется

По мнению руководителя Экономического дискуссионного клуба, экономиста Олега Пендзина, сейчас трудно сказать точно, сколько будет стоить Новогодний стол 2025 и на сколько он подорожает. Ведь ожидается, что с 15 декабря несколько вырастет цена дорогостоящих продуктов. Речь идет о мясе, рыбе, копченостях. После того как начнет расти спрос на эти товары, цена на них будет повышаться.

«Мы ожидаем, что после 15 числа, где-то в районе последней декады декабря, цена на дорогостоящие товары пойдет вверх, что приведет к удорожанию новогоднего стола», — отмечает эксперт.

По мнению эксперта, если оценивать приблизительно, то стоимость новогоднего стола возрастет где-то на 10−15% по сравнению с прошлым годом. Это исходя из того индекса инфляции, который есть сегодня. Но вполне возможны и другие варианты.

В прошлом году стоимость новогоднего стола на четверых человек составляла 2880 грн. Соответственно, в этом году, если брать повышение на 10−15%, это обойдется в 3168—3312 грн.

Но это цена без изысков. Это традиционный стол для украинцев с обычными классическими салатами, небольшим количеством копченого мяса, белого хлеба и сыров. В данную стоимость не включены красная икра, вкусности и экзотические фрукты, цитрусовые.

Какие продукты подорожали

Экономист говорит, когда мы берем продовольственную корзину, то продукты можно разделить на две группы товаров: это дорогие и дешевые. К дорогим товарам относятся рыба, мясо, а к дешевым — овощи, хлеб, крупы, макароны.

В дешевой группе наблюдается очень высокий рост, потому что овощи и хлеб значительно подорожали. В частности, хлеб — на 15%, по сравнению с ноябрем прошлого года.

«В то же время дорогостоящая продукция почти не выросла по сравнению с прошлым годом. Мясо подорожало где-то на 3%, а рыба на 6%. То есть по сравнению с дешевой группой товаров это незначительное подорожание», — считает Пендзин.

Это связано с тем, что значительно снизился спрос на дорогостоящие товары. Когда спрос снижается, то при более или менее устойчивом предложении цена либо останавливается, либо падает.

Что может повлиять на цены

Эксперт ожидает роста спроса именно на дорогостоящую продукцию. Появится тот фактор, который приводит к росту цен на эти группы товаров. На сколько он вырастет, зависит именно от спроса.

«Сейчас наблюдается „фестиваль неслыханной щедрости“. Речь идет о помощи от государства малообеспеченным семьям и ВПЛ в размере 6500 грн, и о 1000 грн от Зеленского», — говорит Пендзин.

Экономист считает: если исходить из этой точки зрения, то, возможно, появится дополнительный спрос на дорогостоящие продукты, что и повлечет за собой рост цен. Так что придется потратить больше денег не только на колбасную нарезку, но и на блюда из мяса.

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