ГП «Документ» в Польше не будет работать несколько дней — Finance.ua

ГП «Документ» в Польше не будет работать несколько дней Сегодня 09:47 — Личные финансы

ГП «Документ» в Польше не будет работать несколько дней

Подразделения «Паспортного сервиса» в Польше будут иметь в ноябре два дополнительных выходных.

Об этом сообщается на официальных страницах польских отделений Паспортного сервиса, передает shoppingpl.com.

В этом году, в последний месяц осени польские отделения ГП «Документ» будут закрыты для посетителей не только по воскресеньям (3, 10, 17 и 24 ноября), а еще в пятницу, 1 ноября, и в понедельник, 11 ноября.

Изменение режима работы обусловлено государственными праздниками в Польше.

В остальные дни месяца отделения «паспортного сервиса» в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове будут работать по привычному графику — с 09:00 до 18:00.

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Напомним, проживающие в Польше украинцы могут оформить загранпаспорт через консульские учреждения Украины. С 24 июля 2024 года филиалы ГП «Документ» за границей возобновили прием заявлений на оформление паспортных документов для граждан Украины мужского пола.

на территории Украины. А с 7 октября 2024 года изменилась стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП «Документ»

Тариф на пакет сервисных услуг «Стандарт» составляет

оформление гражданам Украины паспортных документов — 650 грн ;

; оформление иностранцам и лицам без гражданства документов миграционного характера — 1250 грн ;

; обмен водительского удостоверения — 950 грн ;

; обмен свидетельства о регистрации транспортного средства — 950 грн ;

; проставление апостиля — 650 грн.

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