ГП «Документ» в Польше не будет работать несколько дней — Finance.ua
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ГП «Документ» в Польше не будет работать несколько дней

Личные финансы
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ГП «Документ» в Польше не будет работать несколько дней
ГП «Документ» в Польше не будет работать несколько дней
Подразделения «Паспортного сервиса» в Польше будут иметь в ноябре два дополнительных выходных.
Об этом сообщается на официальных страницах польских отделений Паспортного сервиса, передает shoppingpl.com.
В этом году, в последний месяц осени польские отделения ГП «Документ» будут закрыты для посетителей не только по воскресеньям (3, 10, 17 и 24 ноября), а еще в пятницу, 1 ноября, и в понедельник, 11 ноября.
Изменение режима работы обусловлено государственными праздниками в Польше.
В остальные дни месяца отделения «паспортного сервиса» в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове будут работать по привычному графику — с 09:00 до 18:00.
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Напомним, проживающие в Польше украинцы могут оформить загранпаспорт через консульские учреждения Украины. С 24 июля 2024 года филиалы ГП «Документ» за границей возобновили прием заявлений на оформление паспортных документов для граждан Украины мужского пола.
А с 7 октября 2024 года изменилась стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП «Документ» на территории Украины.
Тариф на пакет сервисных услуг «Стандарт» составляет
  • оформление гражданам Украины паспортных документов — 650 грн;
  • оформление иностранцам и лицам без гражданства документов миграционного характера — 1250 грн;
  • обмен водительского удостоверения — 950 грн;
  • обмен свидетельства о регистрации транспортного средства — 950 грн;
  • проставление апостиля — 650 грн.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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