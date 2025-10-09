0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Готовы ли взять Украину в ЕС: Зеленский назвал единственное препятствие

2
Готовы ли взять Украину в ЕС: Зеленский назвал единственное препятствие
Готовы ли взять Украину в ЕС: Зеленский назвал единственное препятствие
Партнеры хотят видеть Украину в ЕС — абсолютное большинство поддерживает это решение. Противостоит евроинтеграции Украины только Венгрия, однако это не должно стать помехой.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами 8 октября, сообщает РБК-Украина.
Читайте также
«Нет колебаний, абсолютное большинство. 26 стран поддерживают это. Есть некоторые моменты. Но я понимаю общую атмосферу. В критический момент голосования 26 стран будут на нашей стороне», — заявил президент.
Венгрия против вступления Украины в ЕС. И это объясняется предвыборной кампанией премьера Виктора Орбана, строящего ее на противостоянии всех решений Евросоюза.
«Не на нашей стороне Венгрия. Причина только одна — грядущие выборы в Венгрии. И именно Европейский Союз — это направление — главный триггер для предвыборной кампании действующего премьер-министра в Венгрии. Он базирует свою предвыборную программу на том, что, в принципе, критикует всё, что предлагает Евросоюз», —
добавил Зеленский.

Проще говоря, как объяснил президент, Орбан своей критикой решений ЕС «подпитывает» свой электорат на выборах. Украина является инструментом в этой схеме, и ее блокирование относительно вступления в ЕС положительно влияет на рейтинг его партии.
«Поэтому он будет делать все, чтобы блокировать нас», — подытожил Зеленский.
Читайте также

Какой выход

По мнению президента, есть несколько выходов из ситуации по блокированию Венгрией решений ЕС и вступлению Украины в блок в частности.
Зеленский считает, что повлиять на позицию Будапешта могло бы изменение правил.
«Изменение правил обсуждается в кулуарах Европейского Союза. Когда большинство принимает решение. К этому надо идти. Например, недавно я встречался с премьер-министром Нидерландов. Это одна из важнейших тем из тех, что мы затронули», — заявил глава государства.
Однако он признал, что европейцы консервативны относительно изменений правил, и это касается не только Украины — будет много разных вопросов и вызовов.
«Второй вариант — это, чтобы партнеры другими рычагами влияли на позицию премьер-министра Венгрии. По-другому пока никак. Вместе с Европейским Союзом мы считаем, что до конца этого года Украина будет готова с шестью кластерами», — подытожил президент.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems