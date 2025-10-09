Готовы ли взять Украину в ЕС: Зеленский назвал единственное препятствие
Партнеры хотят видеть Украину в ЕС — абсолютное большинство поддерживает это решение. Противостоит евроинтеграции Украины только Венгрия, однако это не должно стать помехой.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами 8 октября, сообщает РБК-Украина.
«Нет колебаний, абсолютное большинство. 26 стран поддерживают это. Есть некоторые моменты. Но я понимаю общую атмосферу. В критический момент голосования 26 стран будут на нашей стороне», — заявил президент.
Венгрия против вступления Украины в ЕС. И это объясняется предвыборной кампанией премьера Виктора Орбана, строящего ее на противостоянии всех решений Евросоюза.
«Не на нашей стороне Венгрия. Причина только одна — грядущие выборы в Венгрии. И именно Европейский Союз — это направление — главный триггер для предвыборной кампании действующего премьер-министра в Венгрии. Он базирует свою предвыборную программу на том, что, в принципе, критикует всё, что предлагает Евросоюз», —
добавил Зеленский.
Проще говоря, как объяснил президент, Орбан своей критикой решений ЕС «подпитывает» свой электорат на выборах. Украина является инструментом в этой схеме, и ее блокирование относительно вступления в ЕС положительно влияет на рейтинг его партии.
«Поэтому он будет делать все, чтобы блокировать нас», — подытожил Зеленский.
Какой выход
По мнению президента, есть несколько выходов из ситуации по блокированию Венгрией решений ЕС и вступлению Украины в блок в частности.
Зеленский считает, что повлиять на позицию Будапешта могло бы изменение правил.
«Изменение правил обсуждается в кулуарах Европейского Союза. Когда большинство принимает решение. К этому надо идти. Например, недавно я встречался с премьер-министром Нидерландов. Это одна из важнейших тем из тех, что мы затронули», — заявил глава государства.
Однако он признал, что европейцы консервативны относительно изменений правил, и это касается не только Украины — будет много разных вопросов и вызовов.
«Второй вариант — это, чтобы партнеры другими рычагами влияли на позицию премьер-министра Венгрии. По-другому пока никак. Вместе с Европейским Союзом мы считаем, что до конца этого года Украина будет готова с шестью кластерами», — подытожил президент.
