Готовы ли украинцы в Польше переезжать в маленькие города ради работы: исследование — Finance.ua

Готовы ли украинцы в Польше переезжать в маленькие города ради работы: исследование Сегодня 12:28 — Личные финансы

Готовы ли украинцы в Польше переезжать в маленькие города ради работы: исследование

Граждане Украины проживают в Польше преимущественно в крупных городах и агломерациях, но готовы переехать и в меньшие населенные пункты, если там будет для них работа.

Так утверждается в исследовании, проведенном компанией EWL Migration Platform, Фондом EWL и Центром восточноевропейских исследований Варшавского университета, сообщает Yavp.pl.

По словам экспертов, сначала большинство украинских беженцев приехали в крупные польские города, но больше предложений работы появилось в более маленьких городах, где многие компании работают в свободных экономических зонах, а работодатели обычно не требуют высокой квалификации или знания языка. В свою очередь, в больших агломерациях вакансии часто есть в сфере услуг, где знание польского языка является решающим.

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Исследование показало, что граждане Украины, проживающие в Польше (как довоенные мигранты, так и беженцы), не привязаны к крупным городам и агломерациям, в которых обычно поселялись. Все чаще они готовы искать возможности для лучшей жизни в городах поменьше.

Почти половина граждан Украины (43%), проживающих в Польше в городах с населением более 50 тыс. жителей, заявляют о готовности переехать в меньшие города, если им будет обеспечена работа и хорошие условия для функционирования семьи.

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По словам Рафала Мроза, операционного директора миграционной платформы EWL, украинские беженцы, даже находясь в Польше с детьми, отличаются высокой мобильностью, что помогло им быстро выйти на польский рынок труда.

«Мы, поляки, не так мобильны, как американцы. Мы работаем там, где живем, а не живем, где работаем. В свою очередь, культура трудоустройства среди украинских беженцев чаще напоминает американскую», — отмечает Рафал Мроз.

Я в Польщі По материалам:

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