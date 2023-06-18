Готовы ли украинцы в Польше переезжать в маленькие города ради работы: исследование — Finance.ua

Готовы ли украинцы в Польше переезжать в маленькие города ради работы: исследование
Граждане Украины проживают в Польше преимущественно в крупных городах и агломерациях, но готовы переехать и в меньшие населенные пункты, если там будет для них работа.
Так утверждается в исследовании, проведенном компанией EWL Migration Platform, Фондом EWL и Центром восточноевропейских исследований Варшавского университета, сообщает Yavp.pl.
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По словам экспертов, сначала большинство украинских беженцев приехали в крупные польские города, но больше предложений работы появилось в более маленьких городах, где многие компании работают в свободных экономических зонах, а работодатели обычно не требуют высокой квалификации или знания языка. В свою очередь, в больших агломерациях вакансии часто есть в сфере услуг, где знание польского языка является решающим.
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Исследование показало, что граждане Украины, проживающие в Польше (как довоенные мигранты, так и беженцы), не привязаны к крупным городам и агломерациям, в которых обычно поселялись. Все чаще они готовы искать возможности для лучшей жизни в городах поменьше.
Почти половина граждан Украины (43%), проживающих в Польше в городах с населением более 50 тыс. жителей, заявляют о готовности переехать в меньшие города, если им будет обеспечена работа и хорошие условия для функционирования семьи.
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По словам Рафала Мроза, операционного директора миграционной платформы EWL, украинские беженцы, даже находясь в Польше с детьми, отличаются высокой мобильностью, что помогло им быстро выйти на польский рынок труда.
«Мы, поляки, не так мобильны, как американцы. Мы работаем там, где живем, а не живем, где работаем. В свою очередь, культура трудоустройства среди украинских беженцев чаще напоминает американскую», — отмечает Рафал Мроз.
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