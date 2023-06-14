Польша продлила срок пребывания беженцев из Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польша продлила срок пребывания беженцев из Украины

Личные финансы
15
Польша продлила срок пребывания беженцев из Украины
Польша продлила срок пребывания беженцев из Украины
В Польше продлили срок легального пребывания украинских беженцев до 4 марта 2024 года.
Про це повідомляє Dziennik Ustaw RP.
Президент Польши Анджей Дуда подписал Закон, которым вносятся изменения в специальный закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженной агрессией россии.
Изменениями, которые были внесены в закон, срок легального пребывания украинцев на территории Польши продлен до 4 марта 2024 года. Ранее этот срок истекал 24 августа 2023-го.
Такие изменения касаются права пребывания в Польше украинцев, прибывших в страну после 24 февраля 2022 года.
Также внесенными в закон изменениями для украинцев, которые учатся в польских учебных заведениях, пребывание в стране продлили до 31 августа 2024 года. Такое изменение также распространяется на родителей и опекунов несовершеннолетних учеников и студентов.
Изменения вступят в силу в Польше через 14 дней после даты опубликования.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.