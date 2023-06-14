Польша продлила срок пребывания беженцев из Украины — Finance.ua

Польша продлила срок пребывания беженцев из Украины Сегодня 08:34 — Личные финансы

Польша продлила срок пребывания беженцев из Украины

В Польше продлили срок легального пребывания украинских беженцев до 4 марта 2024 года.

Президент Польши Анджей Дуда подписал Закон, которым вносятся изменения в специальный закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженной агрессией россии.

Изменениями, которые были внесены в закон, срок легального пребывания украинцев на территории Польши продлен до 4 марта 2024 года. Ранее этот срок истекал 24 августа 2023-го.

Такие изменения касаются права пребывания в Польше украинцев, прибывших в страну после 24 февраля 2022 года.

Также внесенными в закон изменениями для украинцев, которые учатся в польских учебных заведениях, пребывание в стране продлили до 31 августа 2024 года. Такое изменение также распространяется на родителей и опекунов несовершеннолетних учеников и студентов.

Изменения вступят в силу в Польше через 14 дней после даты опубликования.

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