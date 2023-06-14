В Польше увеличили выплаты по безработице — Finance.ua

В Польше увеличили выплаты по безработице Сегодня 11:34 — Личные финансы

В Польше увеличили выплаты по безработице

С 1 июня в Польше увеличился размер пособия по безработице. Это повышение произошло за счет инфляции. Украинцы тоже могут получить пособие. Но для этого они должны выполнить ряд требований.

Беженцы из Украины могут зарегистрироваться в службе занятости Польши. Однако это не дает гарантии, что они получат пособие по безработице. В Польше назвали условия для начисления выплат.

Размер пособия по безработице в Польше составляет 1491,90 злотых брутто за первые 90 дней регистрации как безработный и 1171,60 злотых брутто после этого срока. Об этом сообщает ukrainianinpoland.pl.

В основном это повышение касается лиц, официально работавших от 5 до 20 лет. Если у человека, желающего получить пособие, имеется стаж более 20 лет, он получит 120% базовой суммы. Если стаж менее 5 лет — 80%.

Пособие по безработице. Правила получения для украинцев

Украинцы также могут рассчитывать на пособие по безработице в Польше. Для этого нужно отвечать по крайней мере одному требованию. А именно:

иметь разрешение на постоянное проживание, карту долгосрочного резидента ЕС, статус беженца или временную защиту;

быть членом семьи гражданина ЕС или Польши;

иметь «голубую» карту (как правило, выдается высококвалифицированным специалистам для ведения профессиональной деятельности) или вид на жительство с целью ведения научной деятельности, а также карту резидента ЕС, выданную в другой стране.

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Издание добавляет, что также можно претендовать на пособие по безработице, при условии, что человек непрерывно работал последние шесть месяцев в Польше. Также такое лицо должно иметь «карту побыта» на основе работы или рабочую визу.

Кроме того, ситуация человека должна отвечать следующим условиям:

бюро занятости не имеет для него соответствующих предложений работы, в частности стажировки или обучения;

за последние 18 месяцев иностранец получал заработную плату или иной доход не ниже минимальной заработной платы в Польше и уплачивал все обязательные налоги.

Следует добавить, что зарегистрированные в центре занятости иностранцы могут претендовать на:

бесплатное медицинское страхование;

интервенционные или общественные работы или другие возможности вознаграждения за трудоустройство;

профессиональное обучение или возможность переобучения;

софинансирование для открытия собственного дела;

материальную помощь на детей до 7 лет или других иждивенцев.

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