В Польше увеличили выплаты по безработице — Finance.ua

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В Польше увеличили выплаты по безработице

Личные финансы
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В Польше увеличили выплаты по безработице
В Польше увеличили выплаты по безработице
С 1 июня в Польше увеличился размер пособия по безработице. Это повышение произошло за счет инфляции. Украинцы тоже могут получить пособие. Но для этого они должны выполнить ряд требований.
Беженцы из Украины могут зарегистрироваться в службе занятости Польши. Однако это не дает гарантии, что они получат пособие по безработице. В Польше назвали условия для начисления выплат.

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Размер пособия по безработице в Польше составляет 1491,90 злотых брутто за первые 90 дней регистрации как безработный и 1171,60 злотых брутто после этого срока. Об этом сообщает ukrainianinpoland.pl.
В основном это повышение касается лиц, официально работавших от 5 до 20 лет. Если у человека, желающего получить пособие, имеется стаж более 20 лет, он получит 120% базовой суммы. Если стаж менее 5 лет — 80%.

Пособие по безработице. Правила получения для украинцев

Украинцы также могут рассчитывать на пособие по безработице в Польше. Для этого нужно отвечать по крайней мере одному требованию. А именно:
  • иметь разрешение на постоянное проживание, карту долгосрочного резидента ЕС, статус беженца или временную защиту;
  • быть членом семьи гражданина ЕС или Польши;
  • иметь «голубую» карту (как правило, выдается высококвалифицированным специалистам для ведения профессиональной деятельности) или вид на жительство с целью ведения научной деятельности, а также карту резидента ЕС, выданную в другой стране.

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Издание добавляет, что также можно претендовать на пособие по безработице, при условии, что человек непрерывно работал последние шесть месяцев в Польше. Также такое лицо должно иметь «карту побыта» на основе работы или рабочую визу.
Кроме того, ситуация человека должна отвечать следующим условиям:
  • бюро занятости не имеет для него соответствующих предложений работы, в частности стажировки или обучения;
  • за последние 18 месяцев иностранец получал заработную плату или иной доход не ниже минимальной заработной платы в Польше и уплачивал все обязательные налоги.
Следует добавить, что зарегистрированные в центре занятости иностранцы могут претендовать на:
  • бесплатное медицинское страхование;
  • интервенционные или общественные работы или другие возможности вознаграждения за трудоустройство;
  • профессиональное обучение или возможность переобучения;
  • софинансирование для открытия собственного дела;
  • материальную помощь на детей до 7 лет или других иждивенцев.
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По материалам:
ukrayina.pl
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