Государство задолжало банкам по программе «5-7-9%» — Finance.ua

Государство задолжало банкам по программе «5-7-9%» Сегодня 15:05 — Кредит&Депозит

Государство задолжало банкам по программе «5-7-9%»

Фонд развития предпринимательства сократил до двух месяцев задолженность перед банками по компенсации процентной ставки по кредитам бизнеса в рамках программы «5-7-9%». Банки ждут полного погашения долга.

Об этом банкиры рассказали на круглом столе, организованном «Финансовым клубом».

«На сегодняшний день мы видим, что сохраняется долг Фонда развития предпринимательства по программе „5-7-9%“. И это оказывает влияние на готовность банков финансировать, — говорит заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу Банка Кредит Днепр Татьяна Поплавская. — По долгу есть определенные проблемы и есть определенные сдвиги. Ситуация немного улучшилась в августе, но на сегодняшний день не является идеальной».

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Начальник управления развития кредитного бизнеса ПУМБ Виктор Харковец говорит, что для стимулирования кредитования у государства должен быть ресурс под эти программы. «На сегодняшний день есть небольшая задолженность Фонда перед банками — перед ПУМБ в два месяца. Возможно, у других банков немного больше», — рассказал банкир. По его словам, это сокращенный долг: «Было два транша, и по май компенсировали проценты».

«Когда банки говорят, что у Фонда есть долг в два месяца, то, во-первых, нужно понимать, в каких условиях мы работаем, а во-вторых, банки, когда подписывались под условия этой программы, дали согласие иметь долг в шесть месяцев. Долг в два месяца можно назвать долгом, но не просроченным долгом», — пояснил и.о. главы правления Экспортно-кредитного агентства Украины Руслан Гашев. «Действительно, два месяца — это уже очень мало, и в этом году сокращен долг — мы имеем прогресс», — ответил Виктор Харковец.

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Руслан Гашев считает, что участие в программе безальтернативно для банков. «А что будет делать банк, если Фонд просрочит на 6-7 месяцев? Вряд ли банк выйдет из этой программы. Выход банка из программы „5-7-9%“ приведет не только к проседанию портфеля этого банка. Это и потенциальное увеличение NPL по этому банку, — предупреждает он. — Бизнес не должен ощущать эти споры между Фондом и банками».

Мы как украинский частный банк ждем изменений в программе. Потому что компенсация, предоставляемая несвоевременно банкам, влияет на финансовые результаты банка и на возможности активно кредитовать. Мы уже по депозитам больше даем, чем нам компенсирует госпрограмма. Но мы используем все инструменты, которые есть на рынке", — отмечает заместитель председателя правления ТАСкомбанк а Олег Поляк.

Виктор Харковец говорит, что уже даже ОВГЗ дают более высокую доходность, чем компенсация по «5-7-9%». «Банки после поднятия учетной ставки и изменения стоимости ресурсов существенно остановились в кредитовании. Мы ожидаем, что UIRD, к которому привязана ставка и по программе „5-7-9%“, и по госгарантиям, вырастет. И при пересмотре уже в следующем квартале эта ситуация несколько выровняется», — отметил он.

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Фінансовий клуб По материалам:

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