Кредитный договор с банком: на что обратить внимание перед подписанием — Finance.ua

Кредитный договор с банком: на что обратить внимание перед подписанием Сегодня 12:02 — Кредит&Депозит

Кредитный договор с банком: на что обратить внимание перед подписанием

Перед подписанием кредитного договора следует внимательно его перечитать и разобраться со всеми условиями предоставления кредита.

Об этом сообщает Национальный банк.

Какие условия содержит кредитный договор:

сумма кредита;

реальная годовая процентная ставка (размер процентной ставки за пользование кредитом, механизм начисления и уплаты процентов);

права и обязанности сторон;

срок действия договора;

порядок и срок погашения кредита. Приложением к договору является график погашения, содержащий информацию, когда необходимо оплачивать кредит;

штрафные санкции случае нарушения условий договора.

В кредитном договоре указывается наименование, номер договора, дата, место заключения, наименование сторон договора.

Также в некоторых случаях кредитные договоры могут нотариально заверяться, например, при заключении ипотечного договора.

Что нужно сделать перед подписанием договора

Перед подписанием убедитесь, что кредитный договор не содержит условий, нарушающих ваши права. К примеру, уплата штрафных санкций за досрочное погашение кредитной задолженности. Заемщик имеет право досрочно погасить кредит без применения к нему штрафных санкций со стороны банка. Если вы установили такое условие кредитного договора, не подписывайте такой документ и уведомьте о таком случае Национальный банк Украины.

Также проверьте наличие дополнительных услуг в кредитном договоре, не обязательных для оформления кредита. Если такая услуга есть в договоре, но она вам не нужна, вы имеете право отказаться от дополнительных услуг при оформлении потребительского кредита. Банки имеют право предлагать своим клиентам услуги, но не могут требовать их приобрести.

Как отказаться от такой услуги:

напишите обращение на официальные контакты финансового учреждения;

если ситуация не разрешилась и финансовое учреждение не прекращает действие услуг, от которых вы письменно отказались, обратитесь в НБУ.

Можно ли вносить изменения в подписанный кредитный договор

Заемщик или финансовое учреждение не может внести изменения в договор без согласия другой стороны.

Например, если у финансового учреждения есть необходимость внести изменения в кредитный договор, финансовое учреждение должно направить соответствующее предложение заемщику о внесении изменений в кредитный договор. Заемщик рассматривает такое предложение и дает ответ. Изменения в кредитный договор оформляются подписанием дополнительного соглашения.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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