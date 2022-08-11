Кредиты для бизнеса подорожали из-за высокой учетной ставки — Finance.ua

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Кредиты для бизнеса подорожали из-за высокой учетной ставки

Кредит&Депозит
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Кредиты для бизнеса подорожали из-за высокой учетной ставки
Кредиты для бизнеса подорожали из-за высокой учетной ставки
Без государственной поддержки мало какой бизнес способен взять кредит по высокой ставке.
Об этом банкиры рассказали на круглом столе, организованном «Финансовым клубом».
«С увеличением учетной ставки у нас значительно снизился объем предоставленных кредитов. Основная масса клиентов не готова по высоким ставкам брать долги. Ставка выросла, но если она удовлетворяет клиента, кредит выдается», — рассказала заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу Банка Кредит Днепр Татьяна Поплавская.
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Ее поддержали коллеги по рынку. «Часть банков действительно начали поднимать ставки из-за роста стоимости ресурсов. Поэтому мы кредитуем своими средствами. Ставки, которые мы готовы давать клиентам, на несколько пунктов ниже учетной ставки. А вот для малого бизнеса готовы оказать поддержку и даже кредитовать около 20%. Стандартная ставка кредитов микро- и малого бизнеса — это 19% годовых», — рассказал начальник отдела малого бизнеса Правэкс Банка Анатолий Вербаховский.
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Это дешевле, чем стоимость рефинансирования НБУ. «Мы больше ориентируемся на реальную процентную ставку на рынке — 25-27%, на индикатор овернайта — 23%. Главное, чтобы клиент понимал процентную ставку и свои бизнес-процессы и стоимость продукции адаптировал под реалии. Есть предложения программы «5-7-9%, а есть реальные процентные ставки, и мы больше ориентируемся на реальную процентную ставку», — отмечает заместитель председателя правления Таскомбанка Олег Поляк.
«Бизнесу достаточно тяжело сейчас, особенно после решения Национального банка об увеличении учетной ставки, привлекать финансирование на свое развитие, восстановление или в принципе сохранение своего бизнеса. И банки ужесточили требования к заемщикам», — подчеркнул и.о. главы правления Экспортно-кредитного агентства Украины Руслан Гашев.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Сравнить и подобрать кредит можно здесь
По материалам:
Фінансовий клуб
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