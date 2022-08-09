С февраля бизнес получил льготных кредитов более чем на 45 млрд гривен — Finance.ua

С февраля бизнес получил льготных кредитов более чем на 45 млрд гривен Сегодня 08:36 — Кредит&Депозит

С февраля бизнес получил льготных кредитов более чем на 45 млрд гривен

За время действия военного положения в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» бизнес получил 11 111 льготных кредитов на 43,45 млрд грн, в том числе за предыдущую неделю — 166 кредитов на 1,55 млрд грн.

«За период действия военного положения в Украине в рамках программы „Доступные кредиты 5-7-9%“ заключено 11 266 кредитных договоров на общую сумму 45,04 млрд гривен, в том числе банками государственного сектора — 8 981 кредитный договор на сумму 25, 66 млрд гривен», — говорится в сообщении.

В частности, на инвестиционные цели было выдано 684,31 млн грн, как антикризисные кредиты — 4,21 млрд грн, на рефинансирование предварительно полученных кредитов ушло 3,98 млрд грн, сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлено кредитов на сумму 19,65 млрд грн, на антивоенные цели — 16,49 млрд грн.

По информации Минфина, за прошлую неделю по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» выдано 155 льготных кредитов на общую сумму 1,59 млрд грн, в том числе банками государственного сектора экономики заключено 93 кредитных договора на сумму 373,2 млн грн.

По состоянию на 8 августа с момента старта госпрограммы субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 46 088 кредитов на общую сумму 134,66 млрд грн, из которых 29 457 — от банков государственного сектора экономики на 52,30 млрд грн.

Как сообщалось, программа «Доступные кредиты 5-7-9%» стартовала в Украине 1 февраля 2020 года, ее реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП). На сегодняшний день ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 42 банками.

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