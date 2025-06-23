Государство возвращает деньги: список агротехники с компенсацией расширили — Finance.ua

Государство возвращает деньги: список агротехники с компенсацией расширили Сегодня 05:05

Государство возвращает деньги: список агротехники с компенсацией расширили

Министерство экономики в четвертый раз в 2025 году обновило Перечень отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, 25% стоимости которых (без НДС) компенсируется государством. На этот раз добавлено 524 новых наименования.

Об этом пишет пресс-служба Минэкономики.

Всего в перечне теперь 13 807 наименований от 157 украинских производителей, подтвердивших степень локализации своей продукции в соответствии с постановлением КМУ № 130.

Среди новых позиций — сеялки, культиваторы, глубокорыхлители, бороны, опрыскиватели, рассадосадочные машины, зерноочистительное, зерносушильное и элеваторное оборудование, теплогенераторы, оборудование для переработки картофеля, бункеры, силосы и оросительные системы. Из них 517 новых наименований добавили уже участвующие в программе предприятия.

В список также вошли 10 новых производителей:

ЧБП «Вымал» (Черниговская обл.);

ЧП «Агромонтажстрой» (Киевская обл.);

ООО «Вариант Агро Строй» (Закарпатская обл.);

ООО «ТМС-Трейдинг» (г. Черкассы);

ООО «Альтеп.Ком» (г. Чернигов);

ООО «Агро-Вигс» (г. Харьков);

ЧП «Металл-Макс» (Кировоградская обл.);

ООО «Комплекс» (г. Днепр);

ООО «Поли Пласт» (г. Кропивницкий);

ЧАО «Завод Фрегат» (Николаевская обл.).

Напомним, в начале апреля правительство изменило правила участия в программе компенсации 25% стоимости (без НДС) украинской сельскохозяйственной техники и оборудования: теперь воспользоваться ею смогут только агропроизводители, зарегистрированные в Государственном аграрном реестре (ГАР).

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В 2024 году по программе компенсации 25% было приобретено 5311 единиц техники на сумму более 4,2 млрд грн. Государство компенсировало почти 877 млн грн.

Как работает программа

Компенсация 25% предоставляется за сельскохозяйственную технику и оборудование, содержащую не менее 60% украинских материалов и комплектующих. Для отдельных категорий комбайнов, тракторов, самоходных опрыскивателей и зерновозов действуют специальные условия.

Агропроизводители, чтобы воспользоваться программой компенсации 25% стоимости, должны выбрать технику или оборудование из официального Перечня на сайте Минэкономики, приобрести его и подать заявку через уполномоченный банк

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Производители, желающие включить свою продукцию в список, могут обратиться в Минэкономики, подав заявку на официальном сайте Министерства. Соответствие производителей устанавливается согласно критериям, указанным в Постановлении Кабинета Министров Украины от 1 марта 2017 г. № 130 (с изменениями).

Программа является одним из инструментов реализации политики «Зроблено в Україні», направленной на поддержку внутреннего производства, локализацию и развитие промышленного потенциала.

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