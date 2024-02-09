Государство неправомерно выплатило 430 млн грн вознаграждения судьям — Госаудит
Госаудитслужба выявила многочисленные нарушения в ходе аудита Государственной судебной администрации (ГАСУ). В частности, выявлено, что 374 судьи местных общих судов не совершали правосудие, но все равно получали выплату судейского вознаграждения. Она обошлась бюджету более чем в 430 млн грн.
Об этом говорится на сайте ГАСУ.
Аудит охватил деятельность Государственной судебной администрации за 2021−2022 годы и первое полугодие 2023 года.
Мы проводим аудит Государственной судебной администрации, во время которого выявили шокирующие факты. К примеру, некоторые судьи продолжают получать заработную плату, не выполняя своих полномочий. Еще больше — судьи, которые под стражей или вообще стали гражданами рф, также получат вознаграждение из бюджета", — отметила глава Госаудитслужбы Алла Басалаева.
Отмечается, что из общего количества только 110 судей не осуществляли правосудие по независящим от них причинам. Часть из них — подали документы, но до сих пор не назначены ВККС, часть — мобилизованы.
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По данным аудиторов, еще 9 судей получали вознаграждение, несмотря на то, что они были отстранены от осуществления правосудия из-за привлечения к уголовной или дисциплинарной ответственности. Такие нарушители обошлись бюджету в 6,5 млн грн.
Кроме того, во время аудита были установлены случаи непропорционального обеспечения судов расходными материалами: марками, конвертами, бумагой, что влияло на эффективность деятельности и выполнение непосредственных функций. Одни суды страдали от нехватки материалов, другие получали их в профиците.
Уточняется, что мероприятие по государственному финансовому контролю продолжается.
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