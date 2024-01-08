По результатам государственного аудита в прошлом году открыто 8 уголовных производств — Finance.ua
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По результатам государственного аудита в прошлом году открыто 8 уголовных производств

Казна и Политика
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В 2023 году на основе аудиторских отчетов Счетной палаты открыто восемь уголовных производств.
Об этом сообщил в интервью Укринформу врио председателя Счетной палаты Украины Андрей Майснер.
«В военном 2023 году уголовных производств (по результатам отчетов СП — ред.) было немного, кажется, всего 8. В то же время только за закрепленным за мной, как за одним из членов Счетной палаты, направлением аудиторской деятельности — их 156 за пять из половиной лет с рядом приговоров суда, осужденными чиновниками и тому подобное», — сказал Майснер.
По его словам, львиная часть этих уголовных производств касаются фактов злоупотребления властью или служебным положением; присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением; служебного подлога документов и нецелевого использования бюджетных средств.
«Аудитор не имеет права не увидеть и не оценить факты с признаками преступлений, если такие случаются в аудите», — отметил Майснер.
По материалам:
Укрінформ
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