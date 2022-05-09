Государство направило на восстановление жилья 1,6 млрд грн. Пока восстанавливают только легко поврежденные дома — Finance.ua

Государство направило на восстановление жилья 1,6 млрд грн. Пока восстанавливают только легко поврежденные дома
Правительство направило 1,6 млрд грн на восстановление жилья в пострадавших от военных действий регионах.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Государство начало первый этап — оперативное восстановление, в ходе которого отстраивают не сильно разрушенные дома: поврежденные окна, двери, крышу и т.д. Полностью разрушенные здания пока не восстанавливают.
«Идет война, все может быть еще раз разрушено. Поэтому сегодня начинать большое восстановление и большие проекты рискованно. Надо завершить войну, выгнать агрессора из нашего государства и тогда активно начать восстановление совсем по-другому», — сказал Шмыгаль.
Параллельно восстанавливают критическую инфраструктуру, рассказал премьер-министр. Разрушенные мосты заменяют понтонными мостами, временно латают дороги, восстанавливают железную дорогу.
После окончания военных действий начнется второй этап восстановления.
«Будет определенный этап инвентаризации убытков, разработки проектно-сметных документаций, согласований с участвующими партнерами. Мы хотим, чтобы партнеры по региональному принципу приняли участие в восстановлении Украины. К примеру, Дания согласилась восстанавливать Николаев. Уже около десятка стран сказали, что они хотят восстанавливать», — пояснил глава правительства.
Третий этап — это полный план восстановления Украины, предусматривающий структурные изменения.
«Не просто восстановление зданий, а вообще изменение парадигмы нашего государства — отстройка и восстановление вместе с нашими партнерами по региональным и параметрическим принципам. То есть мы зовем партнеров, говорим: давайте восстанавливать вместе — и даем параметры», — сказал Шмыгаль.
Напомним, по данным правительства, в Украине 7 млн человек являются внутренне перемещенными лицами. Из них оформлены 2,66 млн. Помощь получили 841 000 семей. По состоянию на 22 апреля в приложение «Дія» уже поступило более 100 000 заявок о поврежденном имуществе в Украине из-за нападения россии. 15 апреля сообщалось, что из-за военной агрессии рф в Украине уничтожены или повреждены почти 6800 жилых домов.
Офис президента и правительство планируют выкупить часть квартир в недостроях, чтобы поселить в них граждан, потерявших жилье из-за войны. Потенциальные масштабы проекта — не менее $5 млрд.
Для восстановления Украина намерена использовать российские международные резервы — $300 млрд. Вместе с активами российских олигархов — это $500 млрд, рассказал Шмыгаль.