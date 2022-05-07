Штаты готовы обеспечивать любую помощь для восстановления Украины — Белый дом

Сегодня 12:20 — Казна и Политика

Штаты готовы обеспечивать любую помощь для восстановления Украины — Белый дом

Администрация США готова обеспечивать любую возможную экономическую и гуманитарную помощь Украине, чтобы поддержать не только противостояние украинского народа российской агрессии, но также восстановление государства после боевых действий.

Об этом заявила в пятницу во время общения с журналистами на борту президентского самолета спикер Белого дома Джен Псаки.

«Мы очень открыты всему, что может помочь украинцам отстроить их страну и, очевидно, противостоять российскому вторжению. И мы знаем, что гуманитарная и экономическая помощь, которая, конечно, может иметь много форм, жизненно важна для них и для их успеха», — отметила представитель администрации.

В ответ на вопрос, рассматривается ли в этой связи возможность списания части внешнего долга Украины, Псаки отметила, что должна проверить, какую конкретно точку зрения имеет администрация США в этом вопросе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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