Государство берет под контроль новые облгазы: каких потребителей коснутся изменения — Finance.ua

Государство берет под контроль новые облгазы: каких потребителей коснутся изменения Сегодня 16:13 — Фондовый рынок

Государство берет под контроль новые облгазы: каких потребителей коснутся изменения

С 1 сентября 2023 года национальный оператор госкомпания «Газораспределительные сети Украины» группы «Нафтогаз» получил право на осуществление хозяйственной деятельности по распределению природного газа в Киевской, Житомирской и Львовской областях.

Как сообщает пресс-служба «Газсети», теперь услуги бесперебойного газоснабжения клиентам на указанных территориях будут предоставлять соответствующие филиалы.

Таким образом, в связи с расширением границ деятельности клиентское пространство компании выросло сразу с 2-х до 4-х млн.

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Компания обещает потребителям газа в указанных областях, кроме улучшения сервиса, модернизацию газораспределительной сети.

«Первоочередные задачи — постоянная работа инфраструктуры и подготовка к отопительному сезону с учетом вызовов военного положения», — добавили в компании.

Стоит напомнить, что компания предоставляет услуги, согласно всем лицензионным требованиям в Кировоградской и Харьковской областях, городе Харьков, городе Днепр и Днепровском районе, а также городе Кривой Рог и Криворожском районе.

В стадии перехода в компанию группы «Нафтогаз» находятся еще «Сумыгаз», «Днепропетровскгаз», «Винницагаз», «Ивано-Франковскгаз», «Хмельницкгаз» и «Николаевгаз».

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Следует отметить, что при переходе облгазов в государственное управление потребители некоторых газораспределительных компаний жалуются на то, что становится непонятно, какой именно компании передавать показатели счетчика. Также клиенты отмечают, что иногда не работают личные кабинеты, а платежки от новой конторы приходят с опозданием.

В компании обещают, что будут пытаться создать прозрачную и комфортную коммуникацию с клиентами, а в будущем потребители получат больше удобных сервисов для оплаты потребленных энергоресурсов. Однако сейчас происходит «переходный этап», требующий терпения клиентов.

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УНІАН По материалам:

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