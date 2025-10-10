Гоструда возобновляет проверки работодателей из-за мобинга
С 1 октября 2025 года в Украине возобновляются внеплановые проверки Гоструда в случае жалоб на мобинг — унижение, психологическая или экономическая травля на работе.
Изменения связаны с введением в действие Закона Украины № 4352-IX.
Со ссылкой на robota.ua рассказываем, что изменится и какие штрафы предусмотрены за нарушение.
Что предусматривает нововведение
- Органы Гоструда могут по заявлению работника или профсоюза проводить внеплановые проверки, чтобы выяснить, соблюдают ли работодатели трудовое законодательство.
- Проверки касаются всех: предприятий любой формы собственности, физических лиц, которые нанимают работников.
- В ходе проверок, в частности, будут проверяться факты неоформленных трудовых отношений, случаи мобинга (травли) и законность увольнений. По их результатам будет составлен акт о наличии или отсутствии нарушений.
В Законе отмечено, что такую проверку нельзя проводить, если на предприятии идет другая проверка Гоструда.
Ответственность за мобинг
- Работники могут получить штраф от 850 до 1700 грн; в случае повторного нарушения — от 1 700 до 3 400 грн (ст. 173−5 КУоАП).
- Работодатели: штраф от 1700 до 3400 грн — за первое нарушение и от 3400 до 6800 грн — если случай повторился.
Что такое мобинг и как он проявляется
Как объясняют в Гоструда, мобинг — это систематическая психологическая травля работника руководителем или коллективом. Это не конфликт, не разовая ссора — а длительное давление, чтобы сломить человека.
Как распознать мобинг:
- вас изолируют от коллектива;
- на вас постоянно кричат или обесценивают;
- вам ставят заведомо невыполнимые задачи;
- распространяют слухи или оговоры;
- вас игнорируют — вы «невидимка».
В результате работник получает выгорание, снижение самооценки, депрессию и тревожность. Часто это может приводить к увольнению не по собственному желанию, а из-за сломанного духа.
Мобинг — это не «внутреннее дело компании», а нарушение человеческого достоинства. Поэтому о нем следует говорить и обращаться к юристам или госорганам, чтобы искоренить это из компаний.
Ранее Finance.ua сообщал, что в сентябре налоговая служба обновила план-график проверок компаний и предпринимателей. По новым данным, в 2025 году запланировано 4908 проверок.
