Гоструда возобновляет проверки работодателей из-за мобинга Сегодня 08:38

Гоструда возобновляет проверки работодателей из-за мобинга

С 1 октября 2025 года в Украине возобновляются внеплановые проверки Гоструда в случае жалоб на мобинг — унижение, психологическая или экономическая травля на работе.

Со ссылкой на robota.ua рассказываем , что изменится и какие штрафы предусмотрены за нарушение.

Что предусматривает нововведение

Органы Гоструда могут по заявлению работника или профсоюза проводить внеплановые проверки, чтобы выяснить, соблюдают ли работодатели трудовое законодательство.

Проверки касаются всех: предприятий любой формы собственности, физических лиц, которые нанимают работников.

В ходе проверок, в частности, будут проверяться факты неоформленных трудовых отношений, случаи мобинга (травли) и законность увольнений. По их результатам будет составлен акт о наличии или отсутствии нарушений.

В Законе отмечено, что такую ​​проверку нельзя проводить, если на предприятии идет другая проверка Гоструда.

Ответственность за мобинг

Работники могут получить штраф от 850 до 1700 грн; в случае повторного нарушения — от 1 700 до 3 400 грн (ст. 173−5 КУоАП).

могут получить штраф от 850 до 1700 грн; в случае повторного нарушения — от 1 700 до 3 400 грн (ст. 173−5 КУоАП). Работодатели: штраф от 1700 до 3400 грн — за первое нарушение и от 3400 до 6800 грн — если случай повторился.

Что такое мобинг и как он проявляется

Как объясняют в Гоструда, мобинг — это систематическая психологическая травля работника руководителем или коллективом. Это не конфликт, не разовая ссора — а длительное давление, чтобы сломить человека.

Как распознать мобинг:

вас изолируют от коллектива;

на вас постоянно кричат ​​или обесценивают;

вам ставят заведомо невыполнимые задачи;

распространяют слухи или оговоры;

вас игнорируют — вы «невидимка».

В результате работник получает выгорание, снижение самооценки, депрессию и тревожность. Часто это может приводить к увольнению не по собственному желанию, а из-за сломанного духа.

Мобинг — это не «внутреннее дело компании», а нарушение человеческого достоинства. Поэтому о нем следует говорить и обращаться к юристам или госорганам, чтобы искоренить это из компаний.

Ранее Finance.ua сообщал , что в сентябре налоговая служба обновила план-график проверок компаний и предпринимателей. По новым данным, в 2025 году запланировано 4908 проверок.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.