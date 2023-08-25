Гоструда получит возможность проверять интернет-магазины — Finance.ua

Гоструда получит возможность проверять интернет-магазины Сегодня 18:37 — Личные финансы

Гоструда получит возможность проверять интернет-магазины

В Украине продолжается внедрение европейского законодательства в области качества продукции, а именно перехода от надзора за производственным процессом к надзору за качеством готовых товаров (рыночного надзора). Сейчас идет обсуждение законопроекта , который предлагает распространить такой надзор на интернет-торговлю.

Об этом сообщает пресс-служба Центрально-Западного межрегионального управления Гоструда.

Государственный рыночный надзор и его усовершенствование как часть реформирования системы технического регулирования в Украине — необходимый элемент эффективной системы регулирования рынка непродовольственной продукции и защиты прав потребителей, обеспечения безопасности продукции и предотвращения опасных ситуаций на рынке.

В 2019 году ЕС принял Регламент 2019/1020 о надзоре за рынком и соответствии продукции, в котором среди прочего рассматриваются проблемы, связанные с электронной торговлей и цифровой средой. Следовательно, Украина должна привести свое законодательство в соответствие с настоящим Регламентом.

В связи с этим Департамент регуляторной политики и предпринимательства обнародовал для обсуждения Проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании государственного рыночного надзора и системы технического регулирования в соответствии с требованиями Европейского Союза», которым среди прочего предлагается распространить инструменты государственного рыночного надзора. на интернет торговлю или другие способы дистанционной торговли.

По действующему законодательству дистанционная торговля — это форма продажи товаров вне торговых или офисных помещений.

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С возникновением интернет-торговли и развитием электронной (дистанционной) торговли возникли субъекты хозяйственной деятельности. Их определяют как поставщики услуг по выполнению заказов (поставщики услуг фулфилмента). Эти субъекты не приобретают право собственности на товар, однако предоставляют услуги по складированию, упаковке, адресации и отправке. То есть через них на рынок могут попадать опасные товары, однако они не несут ответственности за эти товары.

Например, потребитель покупает через интернет дешевый автомобильный домкрат украинского или импортного производства. Он производит заказ и оплату через сайт. Получает товар по почте. А отправителем, например, является украинский ФЛП. Товар оказался ненадлежащего качества и несет угрозу потребителю и окружающим. Потребитель обращается в Гоструд — орган рыночного надзора — и сообщает об опасности этой продукции. Сегодня у Гоструда нет права осуществлять проверку ФЛП, поскольку ФЛП не является производителем, импортером, дистрибьютором или продавцом, и не получил права собственности на этот товар. В случае принятия законопроекта и имплементации норм Регламента ЕС 1020 Гоструда будет иметь право осуществить проверку ФЛП, который отправил товар, и принять меры по изъятию аналогичных домкратов с украинского рынка.

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Для этого законопроект предлагает включить в список лиц, на которых распространяется государственный рыночный надзор, поставщиков услуг по выполнению заказов (фулфилмента). Кроме того, законопроектом вводится понятие поставщика услуг информационного общества, на которое органы рыночного надзора также будут оказывать влияние.

Согласно законопроекту:

поставщик фулфилмента — любое физическое или юрлицо, которое в ходе хозяйственной деятельности предлагает по крайней мере две из таких услуг: складирование, упаковка, адресование и отправка без получения права собственности на соответствующую продукцию, за исключением почтовых услуг, доставки, транспортировки.

поставщик услуг информационного общества — поставщик любой услуги, обычно предоставляемой за вознаграждение, на расстоянии (без одновременного присутствия сторон), электронными средствами (отправляется и получается в пункте назначения с помощью электронного оборудования для обработки, включая цифровую компрессию и хранение данных); передается и получается по проводам, по радио, с помощью оптических средств или других электромагнитных средств) и по индивидуальному запросу получателя услуг (предоставляется путем передачи данных по индивидуальному запросу).

Субъекты хозяйствования будут обязаны предоставлять по запросу органов рыночного надзора информацию, необходимую для идентификации владельцев вебсайтов, на которых размещена информация, связанная с проверяемым товаром. В нашем примере с домкратом, ФЛП, который отправил клиенту домкрат, должен будет уведомить орган надзора информацию о владельцах сайта, на котором размещено объявление о продаже этого устройства.

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