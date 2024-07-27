Гостаможслужба сообщила, как увеличился объем льгот в первом полугодии — Finance.ua

Гостаможслужба сообщила, как увеличился объем льгот в первом полугодии
За первые 6 месяцев 2024 года в государственный бюджет поступило 280,9 млрд грн таможенных платежей. При оформлении таможенных платежей было предоставлено льгот на сумму 98,3 млрд грн, что составляет 35% от суммы поступлений в бюджет.
Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.
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«Если сравнить сумму предоставленных преференций с аналогичным периодом прошлого года, то в I полугодии 2024 года они были предоставлены на 20,6 млрд грн или на 26% больше», — комментируют ситуацию таможенники.
Общий объем предоставленных льгот
Среди объемов предоставления больше всего льгот — 42,8 млрд грн, или 43,5% - составляют льготы, предоставленные при импорте товаров оборонного назначения.
Другие направления льготных таможенных платежей:
- 30,4 млрд грн — 31% - льготы на подакцизные товары;
- 15,7 млрд грн — 16% - льготы на товары, происходящие из стран, с которыми Украина заключила соглашения о свободной торговле;
- 5,3 млрд грн — 5,4% - льготы, предоставленные при импорте электромобилей;
- 4,2 млрд грн — 4,1% - другие льготы, определенные законодательством Украины.
Соответствующие льготы предоставлены Верховной Радой, в частности, по завозу электрогенераторного оборудования, аккумуляторов, оборудования для ветро- и солнечной генерации.
Также соответствующие льготы предоставляются на ввоз оборудования для изготовления и ремонта машин механизированного разминирования и других важных для страны направлений.
Напомним, за первое полугодие 2024 года работы таможни Государственная таможенная служба выявила нарушение таможенных правил на 13,4 млрд грн.
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