Гостаможслужба сообщила, как увеличился объем льгот в первом полугодии — Finance.ua

Гостаможслужба сообщила, как увеличился объем льгот в первом полугодии Сегодня 09:12 — Казна и Политика

Гостаможслужба сообщила, как увеличился объем льгот в первом полугодии

За первые 6 месяцев 2024 года в государственный бюджет поступило 280,9 млрд грн таможенных платежей. При оформлении таможенных платежей было предоставлено льгот на сумму 98,3 млрд грн, что составляет 35% от суммы поступлений в бюджет.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

«Если сравнить сумму предоставленных преференций с аналогичным периодом прошлого года, то в I полугодии 2024 года они были предоставлены на 20,6 млрд грн или на 26% больше», — комментируют ситуацию таможенники.

Общий объем предоставленных льгот

Среди объемов предоставления больше всего льгот — 42,8 млрд грн, или 43,5% - составляют льготы, предоставленные при импорте товаров оборонного назначения.

Другие направления льготных таможенных платежей:

30,4 млрд грн — 31% - льготы на подакцизные товары;

15,7 млрд грн — 16% - льготы на товары, происходящие из стран, с которыми Украина заключила соглашения о свободной торговле;

5,3 млрд грн — 5,4% - льготы, предоставленные при импорте электромобилей;

4,2 млрд грн — 4,1% - другие льготы, определенные законодательством Украины.

Соответствующие льготы предоставлены Верховной Радой, в частности, по завозу электрогенераторного оборудования, аккумуляторов, оборудования для ветро- и солнечной генерации.

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Также соответствующие льготы предоставляются на ввоз оборудования для изготовления и ремонта машин механизированного разминирования и других важных для страны направлений.

на 13,4 млрд грн. Напомним, за первое полугодие 2024 года работы таможни Государственная таможенная служба выявила нарушение таможенных правил

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