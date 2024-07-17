Беспошлинный ввоз энергооборудования: кого касаются изменения, принятые ВР (список товаров) — Finance.ua

Беспошлинный ввоз энергооборудования: кого касаются изменения, принятые ВР (список товаров) Сегодня 10:01 — Личные финансы

Беспошлинный ввоз энергооборудования: кого касаются изменения, принятые ВР (список товаров)

Принятые Верховной Радой законопроекты 11 258 и 11 259, предусматривающие беспошлинный ввоз в Украину энергетического оборудования, а также освобождение его от НДС, ускорят децентрализацию энергетики.

Так считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что речь идет, в частности, о средствах ветровой и солнечной генерации, генераторах, аккумуляторах.

Кого касаются изменения?

Эти нормы будут действовать до начала 2026 года и распространяться на граждан и бизнес.

Среди прочего они будут касаться международных почтовых отправлений.

«Таким образом насытим внутренний рынок необходимой продукцией и обеспечим энергетическую устойчивость предприятий и домохозяйств», — написал Шмыгаль в Telegram.

О каких приборах идет речь

Верховная Рада приняла законопроекты об отмене пошлины и налога на добавленную стоимость на ввоз в Украину оборудования для энергетики, а именно:

электрогенераторное оборудование;

оборудование для ветро- и солнечной генерации;

аккумуляторы (кроме аккумуляторов малой мощности).

Законопроектами предлагается освободить от уплаты ввозной пошлины товары , которые ввозятся, перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта и классифицируются по таким кодам согласно УКТ ВЭД:

8410 (турбины гидравлические),

8406 (турбины на водяном паре и другие паровые турбины),

8502 20 40 10, 8502 20 40 90, 8502 20 60 10, 8502 20 60 90, 8502 20 80 10, 8502 20 80 90 (Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи (от 7,5 кВ·А до 375 кВ·А, 375−750, свыше 750),

8411 (кроме турбовинтовых двигателей),

8504 40 84 00 (инверторы мощностью не более 7,5 кВ·А), 8504 40 88 00 (инверторы мощностью более 7,5 кВ·А),

8541 43 00 00 (фотоэлектрические элементы, собранные в модули или встроенные в панель),

8504 31 21 00, 8504 31 29 00, 8504 31 80 00, 8504 32 00 90, 8504 90 17 90 (комплектующие для производства трансформаторов).

электрогенераторы, инверторы, литий-ионные аккумуляторы и зарядные станции на их основе, а также солнечные панели для ремонта и/или замены от повреждений и расширения мощности действующих солнечных электростанций В Гостаможне особо обратили внимание на то, что принятым законодательным изменениям под льготный ввоз в Украину подпадают такие важные для населения товары как:для ремонта и/или замены от повреждений и расширения мощности действующих солнечных электростанций

Сейчас законы готовятся для передачи на подпись президенту.

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