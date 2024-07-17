Беспошлинный ввоз энергооборудования: кого касаются изменения, принятые ВР (список товаров) — Finance.ua

Беспошлинный ввоз энергооборудования: кого касаются изменения, принятые ВР (список товаров)
Принятые Верховной Радой законопроекты 11 258 и 11 259, предусматривающие беспошлинный ввоз в Украину энергетического оборудования, а также освобождение его от НДС, ускорят децентрализацию энергетики.
Так считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он напомнил, что речь идет, в частности, о средствах ветровой и солнечной генерации, генераторах, аккумуляторах.
Кого касаются изменения?
Эти нормы будут действовать до начала 2026 года и распространяться на граждан и бизнес.
Среди прочего они будут касаться международных почтовых отправлений.
«Таким образом насытим внутренний рынок необходимой продукцией и обеспечим энергетическую устойчивость предприятий и домохозяйств», — написал Шмыгаль в Telegram.
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О каких приборах идет речь
Верховная Рада приняла законопроекты об отмене пошлины и налога на добавленную стоимость на ввоз в Украину оборудования для энергетики, а именно:
- электрогенераторное оборудование;
- оборудование для ветро- и солнечной генерации;
- аккумуляторы (кроме аккумуляторов малой мощности).
Законопроектами предлагается освободить от уплаты ввозной пошлины товары, которые ввозятся, перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта и классифицируются по таким кодам согласно УКТ ВЭД:
- 8410 (турбины гидравлические),
- 8406 (турбины на водяном паре и другие паровые турбины),
- 8502 20 40 10, 8502 20 40 90, 8502 20 60 10, 8502 20 60 90, 8502 20 80 10, 8502 20 80 90 (Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи (от 7,5 кВ·А до 375 кВ·А, 375−750, свыше 750),
- 8411 (кроме турбовинтовых двигателей),
- 8504 40 84 00 (инверторы мощностью не более 7,5 кВ·А), 8504 40 88 00 (инверторы мощностью более 7,5 кВ·А),
- 8541 43 00 00 (фотоэлектрические элементы, собранные в модули или встроенные в панель),
- 8504 31 21 00, 8504 31 29 00, 8504 31 80 00, 8504 32 00 90, 8504 90 17 90 (комплектующие для производства трансформаторов).
В Гостаможне особо обратили внимание на то, что принятым законодательным изменениям под льготный ввоз в Украину подпадают такие важные для населения товары как: электрогенераторы, инверторы, литий-ионные аккумуляторы и зарядные станции на их основе, а также солнечные панели для ремонта и/или замены от повреждений и расширения мощности действующих солнечных электростанций
Сейчас законы готовятся для передачи на подпись президенту.
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