Беспошлинный ввоз энергооборудования: кого касаются изменения, принятые ВР (список товаров) — Finance.ua
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Беспошлинный ввоз энергооборудования: кого касаются изменения, принятые ВР (список товаров)

Личные финансы
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Беспошлинный ввоз энергооборудования: кого касаются изменения, принятые ВР (список товаров)
Беспошлинный ввоз энергооборудования: кого касаются изменения, принятые ВР (список товаров)
Принятые Верховной Радой законопроекты 11 258 и 11 259, предусматривающие беспошлинный ввоз в Украину энергетического оборудования, а также освобождение его от НДС, ускорят децентрализацию энергетики.
Так считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он напомнил, что речь идет, в частности, о средствах ветровой и солнечной генерации, генераторах, аккумуляторах.

Кого касаются изменения?

Эти нормы будут действовать до начала 2026 года и распространяться на граждан и бизнес.
Среди прочего они будут касаться международных почтовых отправлений.
«Таким образом насытим внутренний рынок необходимой продукцией и обеспечим энергетическую устойчивость предприятий и домохозяйств», — написал Шмыгаль в Telegram.

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О каких приборах идет речь

Верховная Рада приняла законопроекты об отмене пошлины и налога на добавленную стоимость на ввоз в Украину оборудования для энергетики, а именно:
  • электрогенераторное оборудование;
  • оборудование для ветро- и солнечной генерации;
  • аккумуляторы (кроме аккумуляторов малой мощности).
Законопроектами предлагается освободить от уплаты ввозной пошлины товары, которые ввозятся, перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта и классифицируются по таким кодам согласно УКТ ВЭД:
  • 8410 (турбины гидравлические),
  • 8406 (турбины на водяном паре и другие паровые турбины),
  • 8502 20 40 10, 8502 20 40 90, 8502 20 60 10, 8502 20 60 90, 8502 20 80 10, 8502 20 80 90 (Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи (от 7,5 кВ·А до 375 кВ·А, 375−750, свыше 750),
  • 8411 (кроме турбовинтовых двигателей),
  • 8504 40 84 00 (инверторы мощностью не более 7,5 кВ·А), 8504 40 88 00 (инверторы мощностью более 7,5 кВ·А),
  • 8541 43 00 00 (фотоэлектрические элементы, собранные в модули или встроенные в панель),
  • 8504 31 21 00, 8504 31 29 00, 8504 31 80 00, 8504 32 00 90, 8504 90 17 90 (комплектующие для производства трансформаторов).
В Гостаможне особо обратили внимание на то, что принятым законодательным изменениям под льготный ввоз в Украину подпадают такие важные для населения товары как: электрогенераторы, инверторы, литий-ионные аккумуляторы и зарядные станции на их основе, а также солнечные панели для ремонта и/или замены от повреждений и расширения мощности действующих солнечных электростанций
Сейчас законы готовятся для передачи на подпись президенту.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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