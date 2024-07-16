На таможне остановили ввоз в Украину 22 тонн российских автозапчастей — Finance.ua

На таможне остановили ввоз в Украину 22 тонн российских автозапчастей Сегодня 12:24 — Криминал

На таможне остановили ввоз в Украину 22 тонн российских автозапчастей

Более 22 т автозапчастей прибыли в пункт пропуска «Орловка» в грузовике под управлением гражданина Украины.

В поданных к таможенному формированию документах отмечалось, что груз пришел в контейнере в румынский порт Констанца из Китая для дальнейшей доставки одному из украинских предприятий.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Во время таможенного досмотра было обнаружено, что часть товара имеет маркировку, которая может свидетельствовать о его российском происхождении. В 22 товарных позициях общей суммой свыше 35 тыс. единиц обозначено, что страна производства — российская федерация, либо имеется маркировка торговых марок, которые согласно сети Интернет производятся в российской федерации.

По факту перемещения через границу товаров с сокрытием от таможенного контроля путем предоставления в качестве основания для перемещения товаров документов, содержащих ложные сведения о стране производства товаров, таможенниками составлен протокол по ч. 1 ст. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Товары временно изъяты. Дело будет направлено в суд.

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