Гостаможслужба сообщила, что польские фермеры возобновят блокировку одного из направлений — Finance.ua

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Гостаможслужба сообщила, что польские фермеры возобновят блокировку одного из направлений

Казна и Политика
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Гостаможслужба сообщила, что польские фермеры возобновят блокировку одного из направлений
Гостаможслужба сообщила, что польские фермеры возобновят блокировку одного из направлений
18 апреля, согласно информации от польской стороны, фермеры планируют блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска «Корчева — Краковец».
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
«По информации польской стороны, вероятно планируется блокировка грузов на въезд в Украину в период с 09:00 ч 18.04.2024 по 09:00 ч 20.04.2024 перед пунктом пропуска „Корчева — Краковец“. Пропускная способность будет составлять 1 автомобиль в час. Сообщается, что это не касается гуманитарных и военных грузов», — говорится в сообщении.
Движение пассажирского транспорта (легковых автомобилей, автобусов) в оба направления будет осуществляться беспрепятственно.

Действительно ли Украина «заливает» зерном Польшу

В вышеупомянутом отчете ВКП аудиторы обратили внимание на значительное падение закупочных цен на зерно в Польше. Еще до агрессии россии против Украины тонна рапса стоила 3−4 тыс. злотых. В мае 2022 года цена даже подскочила до 4,5 тыс. злотых. злотых за тонну. Сегодня это всего 1,7 тысячи злотых.
«По данным Министерства финансов, в период с 1 января 2022 года по 30 апреля 2023 года средняя цена за тонну импортируемой из Украины пшеницы составила 1090,74 злотых, кукурузы — 1096,16 злотых, рапса — 2685,13 злотых. Средние цены на импортные зерновые и рапс из Украины в 2022—2023 годах были ниже средних цен на эту продукцию на внутреннем аграрном рынке», — написала ВКП в ноябре.
«В прошлом году мы увидели, что цены на зерно на закупочных рынках существенно упали, хотя причиной был не столько наплыв украинского зерна, сколько общая ситуация на мировом рынке», — диагностирует доктор Якуб Олипра. — Однако нельзя возражать, что рост присутствия сельскохозяйственной продукции из Украины на рынке ЕС приведет к ослаблению позиций польских экспортеров. Мы конкурируем с Украиной в одном ценовом сегменте.
Напомним, в украинских и польских СМИ распространяется информация о росте импорта зерна из россии государствами Евросоюза. Польское издание Businessinsider.com.pl решило проверить данные Центрального статистического управления Польши и Евростата по этому поводу и выяснило, что импорт зерна из россии в Польшу в 2023 году был более чем вдвое выше, чем в 2022 году. Причем, он был самым высоким с 2018 года.
По данным Главного статистического управления Польши, в 2023 году в Польшу приехало 12,7 тыс. тонн зерна из россии — и это самый высокий результат с 2018 года. Годом ранее он составил 6,15 тыс. тонн. Важно, что польские компании не купили в россии ни одного килограмма пшеницы в 2022−23 годах, закупали только гречку, кукурузу, сорго, пшено и рис.

Украинское зерно раздора: почему Польша, Словакия и Венгрия снова прибегли к эмбарго

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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