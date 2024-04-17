Гостаможслужба сообщила, что польские фермеры возобновят блокировку одного из направлений — Finance.ua

Гостаможслужба сообщила, что польские фермеры возобновят блокировку одного из направлений Сегодня 15:34 — Казна и Политика

Гостаможслужба сообщила, что польские фермеры возобновят блокировку одного из направлений

18 апреля, согласно информации от польской стороны, фермеры планируют блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска «Корчева — Краковец».

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

«По информации польской стороны, вероятно планируется блокировка грузов на въезд в Украину в период с 09:00 ч 18.04.2024 по 09:00 ч 20.04.2024 перед пунктом пропуска „Корчева — Краковец“. Пропускная способность будет составлять 1 автомобиль в час. Сообщается, что это не касается гуманитарных и военных грузов», — говорится в сообщении.

Движение пассажирского транспорта (легковых автомобилей, автобусов) в оба направления будет осуществляться беспрепятственно.

Действительно ли Украина «заливает» зерном Польшу

В вышеупомянутом отчете ВКП аудиторы обратили внимание на значительное падение закупочных цен на зерно в Польше. Еще до агрессии россии против Украины тонна рапса стоила 3−4 тыс. злотых. В мае 2022 года цена даже подскочила до 4,5 тыс. злотых. злотых за тонну. Сегодня это всего 1,7 тысячи злотых.

«По данным Министерства финансов, в период с 1 января 2022 года по 30 апреля 2023 года средняя цена за тонну импортируемой из Украины пшеницы составила 1090,74 злотых, кукурузы — 1096,16 злотых, рапса — 2685,13 злотых. Средние цены на импортные зерновые и рапс из Украины в 2022—2023 годах были ниже средних цен на эту продукцию на внутреннем аграрном рынке», — написала ВКП в ноябре.

«В прошлом году мы увидели, что цены на зерно на закупочных рынках существенно упали, хотя причиной был не столько наплыв украинского зерна, сколько общая ситуация на мировом рынке», — диагностирует доктор Якуб Олипра. — Однако нельзя возражать, что рост присутствия сельскохозяйственной продукции из Украины на рынке ЕС приведет к ослаблению позиций польских экспортеров. Мы конкурируем с Украиной в одном ценовом сегменте.

Напомним, в украинских и польских СМИ распространяется информация о росте импорта зерна из россии государствами Евросоюза. Польское издание Businessinsider.com.pl решило проверить данные Центрального статистического управления Польши и Евростата по этому поводу и выяснило, что импорт зерна из россии в Польшу в 2023 году был более чем вдвое выше, чем в 2022 году. Причем, он был самым высоким с 2018 года.

По данным Главного статистического управления Польши, в 2023 году в Польшу приехало 12,7 тыс. тонн зерна из россии — и это самый высокий результат с 2018 года. Годом ранее он составил 6,15 тыс. тонн. Важно, что польские компании не купили в россии ни одного килограмма пшеницы в 2022−23 годах, закупали только гречку, кукурузу, сорго, пшено и рис.

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