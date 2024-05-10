Гостаможня выявила нарушений на 6 млрд гривен — Finance.ua

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Гостаможня выявила нарушений на 6 млрд гривен

Криминал
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Гостаможня выявила нарушений на 6 млрд гривен
Гостаможня выявила нарушений на 6 млрд гривен
За четыре месяца 2024 Государственная таможенная служба выявила нарушений таможенных правил на 6 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В течение января-апреля 2024 года таможни Государственной таможенной службы Украины выявили 3275 нарушений таможенных правил на сумму 6 млрд грн. Стоимостный показатель увеличился почти в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — говорится в сообщении.
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Сотрудники таможни временно изъяли предметы правонарушений на сумму почти 104 млн гривен. В частности:
  • промышленных товаров на сумму около 50 млн грн;
  • продовольственных товаров на сумму более 23 млн грн;
  • транспортных средств на сумму 29 млн грн;
  • валюты на сумму 1,5 млн грн.
В 1160 делах о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможни применили административное взыскание в виде штрафа на сумму 28 млн грн, взыскано штрафов на сумму 31 млн грн.
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На рассмотрение в суд передали 1623 дела о нарушении таможенных правил на сумму 4,5 млрд грн.
В 1613 делах, в том числе заведенных в предыдущие периоды, суды приняли решение о наложении взысканий в виде штрафа и конфискации на общую сумму 540 млн грн (конфискация — 243 млн грн, штрафы — 297 млн ​​грн).
Инфографика: customs.gov.ua
Инфографика: customs.gov.ua
По материалам:
Finance.ua
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