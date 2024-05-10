Гостаможня выявила нарушений на 6 млрд гривен — Finance.ua

Гостаможня выявила нарушений на 6 млрд гривен Сегодня 11:26 — Криминал

Гостаможня выявила нарушений на 6 млрд гривен

За четыре месяца 2024 Государственная таможенная служба выявила нарушений таможенных правил на 6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В течение января-апреля 2024 года таможни Государственной таможенной службы Украины выявили 3275 нарушений таможенных правил на сумму 6 млрд грн. Стоимостный показатель увеличился почти в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — говорится в сообщении.

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Сотрудники таможни временно изъяли предметы правонарушений на сумму почти 104 млн гривен. В частности:

промышленных товаров на сумму около 50 млн грн;

продовольственных товаров на сумму более 23 млн грн;

транспортных средств на сумму 29 млн грн;

валюты на сумму 1,5 млн грн.

В 1160 делах о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможни применили административное взыскание в виде штрафа на сумму 28 млн грн, взыскано штрафов на сумму 31 млн грн.

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На рассмотрение в суд передали 1623 дела о нарушении таможенных правил на сумму 4,5 млрд грн.

В 1613 делах, в том числе заведенных в предыдущие периоды, суды приняли решение о наложении взысканий в виде штрафа и конфискации на общую сумму 540 млн грн (конфискация — 243 млн грн, штрафы — 297 млн ​​грн).

Инфографика: customs.gov.ua

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