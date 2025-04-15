Госслужба занятости в этом году трудоустроила каждого второго гражданина: самые популярные вакансии — Finance.ua

Госслужба занятости в этом году трудоустроила каждого второго гражданина: самые популярные вакансии Сегодня 12:03 — Личные финансы

Госслужба занятости в этом году трудоустроила каждого второго гражданина: самые популярные вакансии

Государственная служба занятости с начала года обеспечила занятостью каждого второго гражданина.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С начала 2025 года услуги Государственной службы занятости получали 226 тысяч граждан, из них имели статус безработного 163 тысячи. За этот период было обеспечено занятостью 80 тыс. человек. Среди них не только трудоустроенные на постоянное место работы, но и привлеченные к временной занятости», — говорится в сообщении.

Всего в этом году работодатели уже предложили 133 тысячи вакансий, из них 47 тысяч перешли с 2024 года. Непосредственно центры занятости трудоустроили около 53 тыс. человек. Среди них трудоустроено 10 тыс. внутренне перемещенных граждан, в том числе с компенсацией работодателям расходов на оплату труда в период действия военного положения — 4 тысячи. Кроме того, более 2 тыс. людей с инвалидностью нашли работу. Также предоставлена ​​компенсация работодателям за обустройство 600 рабочих мест трудоустроенных лиц с инвалидностью.

Обучение в первом квартале этого года проходило более 20 тысяч человек, в том числе 6 тысяч украинцев получили ваучер на обучение.

Чаще всего работодатели искали:

продавцов;

уборщиков;

подсобных рабочих;

поваров и кондитеров;

медсестер;

водителей;

бухгалтеров;

рабочих по ремонту домов;

портных;

швей;

слесарей;

врачей;

агроработников.

Больше всего предложений с начала года было среди продавцов. Их искали больше 6 тысяч раз.

Читайте также Как получить компенсацию за трудоустройство молодежи: условия программы

Среди ТОП самых востребованных профессий были:

уборщики;

рабочие по благоустройству;

дворники;

водители;

подсобные рабочие.

Более 2,5 тыс. было вакансий повара и кондитера, медсестры, рабочих по ремонту домов, а это каменщики, монтажники, сварщики, плиточники, штукатуры и другие. Около 2 тыс. раз работодатели искали: бухгалтеров, работников сельскохозяйственного сектора, специалистов по пошиву одежды (портных, закройщиков, швей) и слесарей.

Читайте также Рынок ІТ в первом квартале 2025: какие зарплаты предлагают

Наиболее редкими профессиями за эти три месяца были:

тальманы (учетчики на грузовых морских судах);

пескоструйщики (обработчики поверхностей с помощью воздушно-абразивной струи);

живописцы;

оформители игрушек;

термопечатники (печать в результате нагрева термочувствительной бумаги);

производители свечей;

дегустаторы кофе.

Напомним, в Украине стремительно увеличивается дисбаланс между количеством вакансий и соискателями работы. Наиболее остро кадровый голод ощущается в столице, где открыто 75 тыс. вакансий, в то время как зарегистрированных безработных всего 3 тысячи.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.