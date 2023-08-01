Госналоговая служба разъяснила налоговые изменения с 1 августа — Finance.ua

Госналоговая служба разъяснила налоговые изменения с 1 августа Сегодня 17:20 — Казна и Политика

Госналоговая служба разъяснила налоговые изменения с 1 августа

Государственная налоговая служба напоминает о вступлении в силу с 1 августа закона № 3219-IX, согласно которому восстановлены правила налогообложения, права и обязанности для контролирующего органа и налогоплательщиков, в частности, отменен 2% единый налог, а налогоплательщики автоматически возвращены на систему, на которой они находились до выбора 2%.

Как отмечается в сообщении налогового ведомства на его сайте, плательщикам НДС автоматически восстановлена ​​их регистрация, предусмотрен также упрощенный переход на уплату единого налога в случае подачи заявления до 1 сентября без прерывания периода пребывания на упрощенной системе.

Госналогслужба добавила, что внесены также изменения в закон «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг». В частности, предприниматели освобождаются от ответственности за его нарушение в период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года, кроме продажи подакцизных товаров, купли/продажи иностранной валюты и работы в сфере азартных игр.

Кроме того, изменены размеры штрафных санкций за нарушение использования кассовых аппаратов на период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2025 года, но не позднее, чем до даты прекращения или отмены военного положения. В частности, за первое нарушение физлиц-предпринимателей будут наказывать 25% стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг), а за каждое следующее — 50% их стоимости.

Читайте также Представитель Украины в МВФ предостерег власти от идеи снижения налогов и создания «дыр» в бюджете

Госналогслужба особо отметила, что с 1 августа 2023 года возобновляется норма, согласно которой использование кассового аппарата в режиме офлайн без полученного в контролирующем органе диапазона фискальных номеров, сформированных фискальным сервером контролирующего органа, запрещается.

Также ведомство напомнило банкам, другим финансовым учреждениям, небанковским поставщикам платежных услуг, эмитентам электронных денег, что с 1 августа возобновлено течение сроков по отправке в органы контроля уведомлений об открытии/закрытии счетов/электронных кошельков налогоплательщиков. Теперь необходимо до 1 сентября направить в контролирующие органы уведомление об открытии/закрытии в период с 24.02.2022 по 01.08.2023 счетов/электронных кошельков налогоплательщикам.

«С 01.08.2023 возобновлена ​​ответственность за осуществление расходных операций по счету/электронному кошельку налогоплательщика до получения уведомления контролирующего органа о взятии счетов/электронных кошельков на учет», — добавила также Госналогслужба.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.