Госналоговая служба разъяснила налоговые изменения с 1 августа — Finance.ua

Госналоговая служба разъяснила налоговые изменения с 1 августа
Государственная налоговая служба напоминает о вступлении в силу с 1 августа закона № 3219-IX, согласно которому восстановлены правила налогообложения, права и обязанности для контролирующего органа и налогоплательщиков, в частности, отменен 2% единый налог, а налогоплательщики автоматически возвращены на систему, на которой они находились до выбора 2%.
Как отмечается в сообщении налогового ведомства на его сайте, плательщикам НДС автоматически восстановлена их регистрация, предусмотрен также упрощенный переход на уплату единого налога в случае подачи заявления до 1 сентября без прерывания периода пребывания на упрощенной системе.
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Госналогслужба добавила, что внесены также изменения в закон «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг». В частности, предприниматели освобождаются от ответственности за его нарушение в период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года, кроме продажи подакцизных товаров, купли/продажи иностранной валюты и работы в сфере азартных игр.
Кроме того, изменены размеры штрафных санкций за нарушение использования кассовых аппаратов на период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2025 года, но не позднее, чем до даты прекращения или отмены военного положения. В частности, за первое нарушение физлиц-предпринимателей будут наказывать 25% стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг), а за каждое следующее — 50% их стоимости.
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Госналогслужба особо отметила, что с 1 августа 2023 года возобновляется норма, согласно которой использование кассового аппарата в режиме офлайн без полученного в контролирующем органе диапазона фискальных номеров, сформированных фискальным сервером контролирующего органа, запрещается.
Также ведомство напомнило банкам, другим финансовым учреждениям, небанковским поставщикам платежных услуг, эмитентам электронных денег, что с 1 августа возобновлено течение сроков по отправке в органы контроля уведомлений об открытии/закрытии счетов/электронных кошельков налогоплательщиков. Теперь необходимо до 1 сентября направить в контролирующие органы уведомление об открытии/закрытии в период с
24.02.2022 по 01.08.2023 счетов/электронных кошельков налогоплательщикам.
«С
01.08.2023 возобновлена ответственность за осуществление расходных операций по счету/электронному кошельку налогоплательщика до получения уведомления контролирующего органа о взятии счетов/электронных кошельков на учет», — добавила также Госналогслужба.
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