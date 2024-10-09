Госбюджет-2025 планируют принять в конце ноября — председатель комитета Сегодня 19:43 — Казна и Политика

Госбюджет-2025 планируют принять в конце ноября — председатель комитета

На данный момент законопроект о Государственном бюджете на 2025 год на этапе рассмотрения поправок народных депутатов. В конце октября планируется голосование в первом чтении в зале ВР и в конце ноября — голосование во втором чтении и в целом.

Об этом сообщила народный депутат, председатель парламентского комитета по бюджету Роксолана Пидласа в эфире телемарафона.

«(Законопроект о Государственном бюджете на 2025 год. — ред.) на этапе рассмотрения поправок народных депутатов. Мы построили таблицу, видим, что народные депутаты в этом году подали более 2 тысяч поправок в государственный бюджет. Это где-то на 400 больше, чем в прошлом. И следующую неделю мы будем их рассматривать в комитете по бюджету. После этого планируется в конце октября голосование в первом чтении в сессионном зале ВР и в конце ноября голосование во втором чтении и в целом», — рассказала Пидласа.

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Она подчеркнула, что первый и безоговорочный приоритет — это оборона.

«Расходы на сектор безопасности и обороны планируются на уровне 2,2 трлн грн. Следующие статьи расходов по размерам, это социалка — около 419 млрд грн и обслуживание государственного долга — 481 млрд грн. Более половины средств из этих 2,2 триллиона гривен пойдет на денежное довольствие военнослужащих. 1,2 триллиона гривен будет на это выделено», — сказала Пидласа.

По ее словам, 737 млрд грн будут направлены на закупку и модернизацию вооружения и военной техники. В частности, например, 47 млрд грн — на производство дронов внутри страны.

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«По разным оценкам, способность украинского ОПК составляет от 20 до 30 млрд долларов. То есть украинские производители могут на такую ​​сумму производить боеприпасы, оружие, технику и т. д. Например, только дронов мы можем произвести на 4 млн штук ежегодно. Вопрос стоит только в способности государства разместить государственный заказ и купить это оружие», — рассказала Пидласа.

Она сообщила, что Кабинет Министров Украины ведет переговоры о том, чтобы и международные средства в 2025 году можно было использовать на нужды обороны.

«Правительство сейчас ведет переговоры о том, чтобы и международные средства в следующем году можно было использовать на нужды обороны, и тогда мы увидим качественный скачок в этих расходах, если договоренность будет достигнута», — сказала Пидласа.

УНН По материалам:

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