Шмыгаль сообщил, сколько направили из госбюджета на обеспечение армии — Finance.ua
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Шмыгаль сообщил, сколько направили из госбюджета на обеспечение армии

Казна и Политика
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Шмыгаль сообщил, сколько направили из госбюджета на обеспечение армии
Шмыгаль сообщил, сколько направили из госбюджета на обеспечение армии
В течение 9 месяцев 2024 года из общего фонда госбюджета израсходовали более 2,3 трлн грн, 58% из них — направили на обеспечение армии.
Об этом на заседании Кабмина сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укринформ со ссылкой на Правительственный портал.
«За 9 месяцев этого года в общий фонд государственного бюджета поступило более 1,5 трлн грн… В то же время за тот же период из общего фонда госбюджета мы потратили более 2,3 трлн грн. Из них около 58% - это средства на обеспечение армии», — сказал он.
Шмыгаль отметил, что в настоящее время общей задачей для всех ветвей власти является поиск дополнительного ресурса, чтобы покрыть военные расходы в 2025 году.
«Это необходимые решения. Речь идет о выживании государства, о наших возможностях противостоять агрессору, выстоять, победить, достичь справедливого мира», — подчеркнул он.
По словам премьера, один из главных источников финансовой устойчивости Украины — доходы от украинского экспорта.
По материалам:
Укрінформ
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