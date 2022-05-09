Гороховский объяснил, почему monobank сохранил проценты по кредитам во время войны — Finance.ua
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Гороховский объяснил, почему monobank сохранил проценты по кредитам во время войны

Сегодня 08:02Кредит&Депозит
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Гороховский объяснил, почему monobank сохранил проценты по кредитам во время войныГороховский объяснил, почему monobank сохранил проценты по кредитам во время войны
В период действия кредитных каникул более 70% клиентов monobank продолжали вносить обязательные платежи по кредитным картам. Важным фактором для этого стала выплата государством 6500 грн помощи. При этом проценты по кредитам monobank не смог отменить из-за отсутствия такой поддержки, как у государственных банков.
Об этом сообщил сооснователь Олег Гороховский в интервью «Forbes Украина».
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«Более 70% наших клиентов, для которых мы — расчетный банк, выполнили обязательство в апреле. Они могли вообще не вносить плановый платеж. Но при среднем кредите в 20 тыс. грн минимальный платеж в 4% составляет около 800 грн. Поэтому пополнить карту, если ты ею пользуешься, не очень сложно», — отмечает Гороховский.
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Относительно ограничения кредитного лимита в начале войны до 10 тыс. грн он рассказал, что им воспользовались более 1,3 млн человек. При этом полностью отменить проценты, как ПриватБанк, mono не имел возможности. И это единственное, по словам Гороховского, в чем mono оказался хуже «Привата».
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«У нас нет такой поддержки, как у государственного „Привата“, мы не можем тратить деньги налогоплательщиков...» — говорит банкир.
По его оценкам, инициатива государственного ПриватБанка по отмене на месяц процентов по кредитам для клиентов стоила госбюджету и налогоплательщикам около 2 млрд грн.

Как работают кредитные каникулы

По материалам: УБР
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