monobank снизил ставку по всем кредитным продуктам — Finance.ua

monobank снизил ставку по всем кредитным продуктам

Украинский необанк monobank с 1 апреля снизил ставку по всем кредитным продуктам банка.

Об этом соучредитель банка Олег Гороховский заявил в своем Telegram

Что изменилось? С начала апреля и до окончания действия военного положения ставка по всем кредитным продуктам снижена до 1,6% в месяц.

На какие продукты это распространяется? По словам Гороховского, ставка снижена по черным и элитным картам, ранее оформленным рассрочками и кредитами наличными.

Ранее Олег Гороховский сообщил , что monobank начал доставлять свои карты за границу. Если вы выехали за территорию Украины и вам нужно сделать перевыпуск или даже открыть счет в monobank, вы можете заказать доставку карты по Европе через службу поддержки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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