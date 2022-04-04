monobank снизил ставку по всем кредитным продуктам — Finance.ua
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monobank снизил ставку по всем кредитным продуктам

Сегодня 16:01Кредит&Депозит
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Украинский необанк monobank с 1 апреля снизил ставку по всем кредитным продуктам банка.
Об этом соучредитель банка Олег Гороховский заявил в своем Telegram.
Что изменилось? С начала апреля и до окончания действия военного положения ставка по всем кредитным продуктам снижена до 1,6% в месяц.
На какие продукты это распространяется? По словам Гороховского, ставка снижена по черным и элитным картам, ранее оформленным рассрочками и кредитами наличными.
Ранее Олег Гороховский сообщил, что monobank начал доставлять свои карты за границу. Если вы выехали за территорию Украины и вам нужно сделать перевыпуск или даже открыть счет в monobank, вы можете заказать доставку карты по Европе через службу поддержки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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