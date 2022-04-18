Гороховский сообщил, каких клиентов больше не будет обслуживать monobank — Finance.ua

Гороховский сообщил, каких клиентов больше не будет обслуживать monobank
Сегодня 16:15 — Финтех и Карты Сооснователь monobank Олег Гороховский сообщил, каких клиентов не будет обслуживать monobank.
По его словам, с сегодняшнего дня мы прекращаем обслуживание клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули следующие территории:
В общей сложности 11 251 человек.
Счета этих людей будут закрыты.
Им рекомендованы карты платежной системы «Мир».
«Призываю другие украинские банки последовать нашему примеру», — отметил он.
Ранее monobank отчитался об убытках в первом квартале года.
Суммарный результат квартала — убыток 109,6 млн грн, в т.ч. — 548,2 млн грн убытки марта.
«Чтобы ни происходило, мы будем держаться до последнего и никого не подведем! monobank — украинский банк! Продолжаем работать над очередным обновлением нашего приложения», — резюмировал Гороховский.
Борітеся
— поборемо! Слава Україні
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