Гороховский сообщил, каких клиентов больше не будет обслуживать monobank — Finance.ua

Гороховский сообщил, каких клиентов больше не будет обслуживать monobank

Сегодня 16:15 — Финтех и Карты

Сооснователь monobank Олег Гороховский сообщил , каких клиентов не будет обслуживать monobank.

По его словам, с сегодняшнего дня мы прекращаем обслуживание клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули следующие территории:

россия

беларусь

Крым

ЛДНР

Северная Корея

Сирия

Эритрея

В общей сложности 11 251 человек.

Счета этих людей будут закрыты.

Им рекомендованы карты платежной системы «Мир».

«Призываю другие украинские банки последовать нашему примеру», — отметил он.

Ранее monobank отчитался об убытках в первом квартале года.

Суммарный результат квартала — убыток 109,6 млн грн, в т.ч. — 548,2 млн грн убытки марта.

«Чтобы ни происходило, мы будем держаться до последнего и никого не подведем! monobank — украинский банк! Продолжаем работать над очередным обновлением нашего приложения», — резюмировал Гороховский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

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