Гороховский сообщил, каких клиентов больше не будет обслуживать monobank — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Гороховский сообщил, каких клиентов больше не будет обслуживать monobank

Сегодня 16:15Финтех и Карты
43
Сооснователь monobank Олег Гороховский сообщил, каких клиентов не будет обслуживать monobank.
По его словам, с сегодняшнего дня мы прекращаем обслуживание клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули следующие территории:
  • россия
  • беларусь
  • Крым
  • ЛДНР
  • Северная Корея
  • Сирия
  • Эритрея
В общей сложности 11 251 человек.
Счета этих людей будут закрыты.
Им рекомендованы карты платежной системы «Мир».
«Призываю другие украинские банки последовать нашему примеру», — отметил он.
Ранее monobank отчитался об убытках в первом квартале года.
Суммарный результат квартала — убыток 109,6 млн грн, в т.ч. — 548,2 млн грн убытки марта.

Узнавайте новости банков первыми на Finance.ua 💶

«Чтобы ни происходило, мы будем держаться до последнего и никого не подведем! monobank — украинский банк! Продолжаем работать над очередным обновлением нашего приложения», — резюмировал Гороховский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.