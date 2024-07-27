Google стремится перехватить у Meta партнерство с Ray-Ban для создания собственных «умных» ИИ-очков — Finance.ua

Google стремится перехватить у Meta партнерство с Ray-Ban для создания собственных «умных» ИИ-очков Сегодня 05:16 — Технологии&Авто

Google стремится перехватить у Meta партнерство с Ray-Ban для создания собственных «умных» ИИ-очков

Google обратился к материнской компании Ray-Ban EssilorLuxottica с обсуждением идеи создания брендовых очков с ИИ-моделью Gemini. Несмотря на то, что сейчас EssilorLuxottica сотрудничает с Meta.

Об этом пишет Android Authority со ссылкой на эксклюзив The Verge.

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Недавно Meta обновила свою линейку умных очков Ray-Ban и добавила в них ИИ-помощника. Хотя первые очки Meta выпустила еще в 2021 году, обновленные аксессуары за несколько месяцев купили больше, чем за предыдущие два года.

Так что теперь Meta рассматривает возможность многомиллиардной инвестиции во франко-итальянскую группу стоимостью €87 млрд EssilorLuxottica, пишет Financial Time, и приобрести 5% акций компании. Однако нет гарантий, что это произойдет.

Между тем, Google также рассматривает возможность снова выйти на рынок умных очков и стать партнером именно с Ray-Ban.

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Журналисты пишут, что техногигант обращался к материнской компании бренда, чтобы обсудить этот вопрос. Но все еще маловероятно, что Meta из-за этого потеряет своего партнера.

В то же время, Google объединилась с Samsung и Qualcomm для создания конкурента Apple Vision Pro — Samsung XR. Он может появиться уже в 2025 году. Поисковый техногигант будет работать как раз над разработкой платформы для гарнитур и умных очков.

Так что даже если Google убедит производителя Ray-Ban выпустить смарт-очки Gemini, до коммерческого релиза еще очень долго.

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Это не первая попытка Google выйти на рынок умных очков. Около 10 лет назад они пытались запустить Google Glass в партнерстве с Luxottica (до объединения с Essilor).

Однако тогда это популярности не получило, в частности из-за вопросов конфиденциальности, ограниченного времени автономной работы, высокой стоимости и отсутствия четких кейсов использования. В 2015 году компания сняла очки с продажи.

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