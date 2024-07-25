Meta представила новую ИИ-модель для конкуренции с OpenAI и Google — Finance.ua
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Meta представила новую ИИ-модель для конкуренции с OpenAI и Google

Технологии&Авто
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Meta представила новую ИИ-модель для конкуренции с OpenAI и Google
Meta представила новую ИИ-модель для конкуренции с OpenAI и Google, grabcad.com
23 июля 2024 года Meta представила новую модель искусственного интеллекта под названием Llama 3.1, которая, по словам CEO фирмы Марка Цукерберга, будет конкурировать с аналогичными предложениями компаний OpenAI и Google. Об этом сообщает Bloomberg.
В заявлении журналистов говорится, что на создание этого решения было потрачено несколько месяцев и сотни миллионов долларов на вычислительные мощности.
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Известно, что Llama 3.1 используется для создания чат-ботов как внутри Meta, так и сторонними разработчиками. В компании заявили, что в новом решении есть возможности генеративного ИИ, которые можно использовать для создания изображения по текстовым подсказкам.
Также в Llama 3.1 присутствует функция, позволяющая пользователям загружать фото своего лица, которое затем может быть использовано для создания их образов в разных сценариях.
«Модель обладает широким спектром новых возможностей, включая улучшенные соображения, которые помогают решать сложные математические задачи или мгновенно синтезировать целую книгу текста», — говорится в сообщении.

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Кроме того, Meta использует модели Llama для работы своего чат-бота с искусственным интеллектом — Meta AI. Цукерберг заявил, что у Meta AI «сотни миллионов» пользователей. По его ожиданиям, чат-бот станет самым распространённым в мире до конца 2024 года, а компании будут использовать Llama для обучения собственных ИИ-моделей.
Он сказал, что модели Llama, созданные компанией, являются одними из самых передовых в мире. По его словам, фирма уже работает над Llama 4. CEO Meta добавил, что создание будущих решений обойдется в «много миллиардов долларов вычислительной мощности».
В сообщении отмечается, что лежащая в основе Llama технология будет доступна общественности бесплатно, при условии соблюдения «политики приемлемого использования».
По материалам:
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